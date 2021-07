Alla Biennale Cinema 2021 di Venezia ci sarà anche Canon

Canon festeggia il decimo anniversario del sistema di videocamere professionali “Cinema EOS” partecipando come Digital Imaging Supporter alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in programma dall’1 all’11 settembre 2021, un supporto che l’azienda rafforzerà personalmente anche a fine anno con “La Grande Occasione”, il concorso con cui Canon premia talento e creatività di videomaker e filmmaker indipendenti.

Le tecnologie e le competenze dell’azienda in questo settore, come dicevamo, sono da sempre a servizio dell’arte cinematografica e fotografica «per raccontare storie, puntando su creatività, qualità e forza espressiva» e, come accaduto nelle precedenti edizioni della manifestazione, l’azienda metterà in campo il suo sistema di soluzioni per l’acquisizione delle immagini e i servizi pensati per i fotografi e i videomaker impegnati a documentare e a raccontare, attraverso le immagini, i volti e le emozioni che animano questo importante appuntamento.

Presso l’area Canon Professional Service, con accesso diretto alla sala stampa, i fotogiornalisti e gli operatori video accreditati potranno infatti usufruire di un supporto di consulenza e tecnico di altissimo livello: gli esperti Canon saranno a disposizione per garantire la massima efficienza degli equipaggiamenti. In quest’area, i professionisti potranno anche provare le ultime novità Canon tra cui l’ammiraglia del brand EOS-1DX Mark III e il rivoluzionario sistema Canon EOS R, fra cui le note EOS R5 ed EOS R6, e ottiche RF, che hanno ridefinito i confini della fotografia e della ripresa video, ampliando le possibilità creative. Presente a Venezia, anche EOS C70, la videocamera di nuova generazione progettata per essere il punto d’incontro perfetto tra le videocamere cinematografiche e le fotocamere con obiettivo intercambiabile.

Canon sostiene infine le attività di Biennale Cinema 2021 con le proprie soluzioni di Managed Print Service per laWorkspace Collaboration: un ecosistema di soluzioni e servizi per la gestione integrata dei flussi di stampa e dei processi di digitalizzazione dei documenti, che danno vita ad un luogo di lavoro condiviso e diffuso, flessibile e interconnesso che abbraccia tutti gli uffici organizzativi della Mostra e la sala stampa, offrendo efficienza e rapidità di azione per rispondere a tutte le necessità.

Per informazioni su biglietti, indicazioni stradali e tutto quel che concerne la mostra fissata per la prima decina di settembre, visitate il sito ufficiale.