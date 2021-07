Lucasfilm assume lo YouTuber che ha usato il deepfake per migliorare “The Mandalorian”

La faccia di Luke Skywalker realizzata in computer grafica nel cameo “The Mandalorian” è stata ampiamente criticata dai fan della saga, tanto che alcuni hanno persino provato a sistemare la scena con diversi strumenti e programmi di video ritocco. Uno di questi fan ha corretto il problema così bene che la Lucasfilm lo ha assunto per fare in modo che i prossimi progetti in cantiere non contengano effetti visivi deludenti.

La persona in questione è lo Youtuber noto come Shamook, che per riuscire in questo scopo utilizza Deepfake, una tecnica per la sintesi dell’immagine umana basata sull’intelligenza artificiale che combina e sovrappone immagini e video esistenti con video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta come rete antagonista generativa, permettendo così di inserire attori in spettacoli e film in cui non hanno mai recitato.

Nella sezione commenti del video in cui sostituisce Christian Bale con Robert Pattinson nei panni di Batman nel film di Christopher Nolan, Shamook ha scritto di essere entrato a far parte della “Industrial Light & Magic”, una delle più famose ed importanti aziende nel campo degli effetti speciali digitali oggi parte della più ampia Lucasfilm, pochi mesi fa. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo ruolo all’interno dell’azienda, ha detto che il suo titolo ufficiale è “Senior Facial Capture Artist”.

Lo studio ha confermato l’assunzione con IndieWire, spiegando alla rivista che il team è sempre alla ricerca di artisti di talento. Un rappresentante ha dichiarato in una nota che «negli ultimi anni la ILM ha investito sia nell’apprendimento automatico che nell’intelligenza artificiale con l’intento di produrre effetti visivi avvincenti ed è stato fantastico vedere quanto sia rapidamente crescita la tecnologia in questo settore».

Oltre ad aver lavorato su una versione Deepfake di Luke in “The Mandalorian”, lo youtuber è particolarmente noto per aver falsificato le apparizioni di Tarkin e Leia in “Rogue One”.