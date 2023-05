Alla WWDC Apple invita esperti di Realtà Virtuale

Apple ha confermato il keynote di apertura della Worldwide Developers Conference (WWDC) del 5 giugno, evento nel corso del quale dovrebbe essere presentato il visore AR/VR di cui si parla da anni.

Il sito 9to5Mac riferisce che all’evento in questione quest’anno sono stati per la prima volta invitati giornalisti e creator specializzati in tecnologie VR; alcuni parteciperanno per la prima volta alla conferenza sviluppatori di Apple. Tra gli invitati, c’è Ian Hamilton, redattore di UploadVR che si autodefinisce “VR Journalist”, ma anche Norman Chan, noto per suoi test sui dispositivi AR/VR, anch’egli invitato da Apple.

Gli inviti di Apple a persone legate a vario titolo al settore della Realtà Virtuale, lasciano immaginare la presentazione di un prodotto specifico. Nel 2014, scrive sempre 9to5mac – all’evento di presentazione di Apple Watch, furono invitati vari giornalisti che seguono la moda; nel marzo 2019, qualcosa di simile accade per la presentazione del servizio di streaming Apple TV+, con inviti ad attori e star di Hollywood.

A questo indirizzo trovate un riassunto di tutto quello che sappiamo finora del visore AR/VR di Apple, dispositivo che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere denominato “Apple Reality Pro“, offrire Esperienze immersive “coinvolgenti”, con supporto a FaceTime, dinamiche ludiche, nuove modalità di interazione anche con il Mac e anche la possibilità di sfruttare alcune app per iPad.

Ovviamente la WWDC sarà l’occasione per presentare anche strumenti di sviluppo specifici. Durante l’intera settimana della conferenza gli sviluppatori potranno interagire direttamente con gli ingegneri e gli esperti Apple attraverso laboratori individuali e attività su Slack per ricevere indicazioni su come creare app e giochi, partecipare a sessioni di laboratorio, chiedere chiarimenti sugli aspetti tecnici, porre domande, ecc.

Il keynote di apertura de 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube.. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.