Occhiali Apple, ecco come funzioneranno e a cosa serviranno

Un accessorio fantascientifico, mai visto, qualche cosa di assolutamente innovativo anche se resta da vedere quanto utile e quanto vendibile. Questo le conclusioni che si possono trarre leggendo un dettagliatissimo articolo pubblicato questa sera da Bloomberg e con il quale per la prima volta si affronta direttamente ed esplicitamente il funzionamento di Reality Pro, gli occhiali per realtà virtuale e aumentata di Apple che dovrebbero essere annunciati alla WWDC di giugno o forse poco prima.

Lo sforzo progettuale della Mela, spiega Mark Gurman, è stato fin dall’inizio (si parla di questo accessorio almeno dal 2016) quello di fare un prodotto che nessuno dei suoi concorrenti ha mai pensato nè avuto la possibilità di fare. In primo luogo dal punto di vista estetico: via la plastica, a dominare saranno alluminio e vetro, ispirato allo stile delle Airpods Max. Sulla parte frontale ci sarà uno schermo curvo che lascerà vedere gli occhi dell’utilizzatore, sui lati ci saranno degli speaker.

Ma l’aspetto dei Reality Pro sarà solo un piccolo frammento della spinta innovativa. La rivoluzione dovrebbe arrivare dal sistema di controllo. Occhi e mani collaboreranno insieme per gestire le funzioni: per tracciare i movimenti, inclusi quelli degli occhi, ci saranno delle telecamere. Quando si guarderà un bottone o un menù, gli occhiali sapranno che quello è l’elemento di interesse. Per attivare la funzione correlata, indice e pollice si toccheranno. Le telecamere capiranno infatti i gesti e li interpreteranno.

Lo schermo, spiega ancora Gurman, sarà costituito da due elementi ad ultra risoluzione costruiti appositamente da Sony. I display passeranno all’utente immagini riprese dalle telecamere. La rappresentazione dei display potrà essere di due tipologie: Realtà Aumentata e Realtà Virtuale; per passare da una all’altra basterà ruotare una corona simile sempre a quella delle Airpods Max. Questa funzione dovrebbe essere il punto di forza dei Reality Pro.

Ma tutto questo a cosa servirà? Chi comprerà gli occhiali che cosa ne potrà fare? Bloomberg ce lo spiega: serviranno come strumento di comunicazione con una versione speciale di FaceTime, opereranno come display esterno di un Mac e riprodurranno molte delle funzioni di un iPhone o un iPad.

Come piattaforma di FaceTime sarà possibile creare stanze virtuali all’interno delle quali incontrare il proprio interlocutore. Il sistema permetterà di ricreare a figura intera la persona con cui stiamo comunicando. Niente, quindi, avatar in stile cartoon come quelli inventati da Meta. Se le persone saranno più di due, per ragioni di potenza del processore, le altre appariranno come icone o Memoji.

La parte di intrattenimento è ancora in corso di definizione per quanto riguarda i contenuti ma Apple è al lavoro con alcuni partner (Disney e Dolby tra gli altri) per creare contenuti immersivi. Ovviamente in campo ci sarà anche Apple stessa che sta adattando la libreria di Apple Tv+ per servire i Reality Pro. Uno degli scenari descritti da Bloomberg è la possibilità di vedere un film dandoci l’impressione di essere nello spazio o in un deserto. Per avere un audio di qualità si dovrà ricorrere agli Airpods.

Sempre parlando di intrattenimento non mancherà un occhio ai giochi anche qui in realtà virtuale ed aumentata. Apple ha già una piattaforma su cui poggiare: ARKit che ha lanciato un paio di anni fa e sulla quale possono contare gli sviluppatori.

Nel campo della produttività il sistema operativo, denominato xrOs, mutuerà da una parte l’interfaccia di iPhone e iPad, con la classica griglia di icone, dall’altra conterà su un vincolo con i Mac. Ci saranno versioni specifiche delle principali applicazioni (Safari, mail, messaggi. calendario), la possibilità di installare applicazioni, ascoltare musica e podcast. Ovviamente non mancheranno le funzioni di Salute. Come sull’iPhone ci sarà una sorta di schermata Home con widget e notifiche.

La connessione con il Mac consentirà di vedere in realtà virtuale anche lo schermo del Mac e controllarlo con la trackpad o la tastiera. Apple vorrebbe utilizzare anche delle gesture a mezz’aria per scrivere testi anche se in una prima fase dovrà essere Siri a provvedere. In alternativa si potrà anche usare la tastiera dell’iPhone o dell’iPad.

Ma con quale hardware sarà possibile fare tutto questo? Il processore principale sarà un M2 accanto al quale opererà un processore specifico per la realtà virtuale, denominato Reality Processor. La potenza di calcolo determinerà un surriscaldamento che sarà tenuto sotto controllo con delle mini-ventole. La batteria, un’altra fonte di calore, oltre che di peso e di ingombro sarà staccata dagli occhiali e collocata in una tasca.

La batteria è uno dei principali elementi di preoccupazione dal punto ingegneristico. Sarà lunga 14 centimetri e spessa circa 1,5 centimetri. In pratica grande come un iPhone 14 Pro Max ma spessa il doppio. L’autonomia sarà modesta: un paio d’ore. Questo costringerà l’utente a comparsi più batterie e a cambiarle.

A fronte di tutto quel che viene anticipato, l’orizzonte dei Reality Pro, per quanto stimolante è chiaramente incerto come lo è quello di tutti gli occhiali per realtà virtuale ed aumentata. Al di là della innovatività del prodotto ci sono sfide di carattere funzionale, di appeal del mercato e anche, come si comprende, anche di carattere tecnico che Apple come i concorrenti, non è ancora riuscita a risolvere. Per non parlare del costo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3000$.

Per questa ragione Cupertino si muoverà con assoluta cautela. Da una parte ha fissato le vendite in un anno a quota un milione, duecento volte più basse di quelle degli iPhone, dall’altra parte limiterà il mercato al lancio ai soli Stati Uniti. Poi lavorerà sulla versione a costi più bassi (1500$) da rilasciare a fine 2024 o inizio 2025 (e secondo qualcuno anche dopo). Infine non è previsto alcun profitto dalla vendita, una mossa inusuale per Apple.

In realtà Apple spera che gli occhiali Reality Pro pur senza vendere né creare profitti possano dare dei benefici collaterali. Negli Apple Store verranno istituiti dei negozi nel negozio per la dimostrazione delle funzioni di realtà aumentata e virtuale. Questo potrebbe attirare clienti incuriositi che dovrebbero acquistare altri prodotti.