WWDC23, tutto quello che Apple potrebbe presentare

Apple ha confermato che la WWDC 2023 si svolgerà a partire dal 5 giugno ormai prossimo e, sebbene sia un evento dedicato per lo più agli sviluppatori, non mancheranno sorprese interessanti anche per utenti e appassionati. Non solo software alla kermesse: oltre a iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 potrebbe esserci anche dell’altro. Ecco tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23.

La WWDC è storicamente l’occasione per Apple di presentare tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi e software per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e, in generale, per tutto il suo hardware. Sebbene sia principalmente un evento incentrato sugli sviluppatori con molti workshop tenuti dagli ingegneri di Cupertino, sessioni intensive sullo sviluppo di codice e altro ancora, solitamente c’è anche qualcosa di interessante anche per l’utente finale. Anche per il 2023 potrebbero non mancare le sorprese.

WWDC23 visibile online

Apple ha confermato che la WWDC23 si svolgerà dal 5 al 9 giugno prossimo. Si tratterà di un evento per lo più in formato online, “con l’opportunità per gli sviluppatori e gli studenti di festeggiare di persona in un’esperienza speciale presso Apple Park il giorno di apertura”. Un po’ come accaduto lo scorso anno. La pandemia ha lasciato degli strascichi importanti sulle manifestazioni tecnologiche, trasformandole spesso da luoghi di ritrovo per la folla, in appuntamenti digitali, visibili pressoché da tutti online.

Se volete essere sicuri di non perdervi nulla della WWDC23, vi invitiamo ad aggiungere la data dell’appuntamento a Calendario partendo da questo collegamento Apple Developer.

Aggiornamenti software

Certamente loro non mancheranno: i sistemi operativi di Apple. Quest’anno si aspettano i consueti aggiornamenti iOS, iPadOS, macOS, watchOS e quello relativi alla casa smart.

L’aggiornamento più atteso è quello a iOS 17, anche se probabilmente potrebbe deludere le aspettative di coloro che pensano all’aggiornamento come una rivoluzione. Probabilmente non ci sarà alcuna importante novità estetica. Dopo il ricco cambiamento dal punto di vista estetico apportato con iOS 16, che ha introdotto schermate di blocco personalizzate, iOS 17 si prevede apporterà ottimizzazioni a livello di sistema e anche diverse nuove funzioni. Trovate tutte le novità attese per il sistema operativo direttamente a questo indirizzo.

Lo stesso dovrebbe dirsi per iPadOS 17, che solitamente riprende e segue le novità del sistema operativo per iPhone, salvo poi adattarle e ottimizzarle per il grande schermo dei tablet Apple.

Nuovi Mac

L’anno scorso la manifestazione si è trasformata nell’occasione di prendere contatto con il MacBook Air M2 di Apple, uno dei migliori dell’azienda degli ultimi tempi. L’hardware non è il punto fermo della WWDC, e Apple non sempre presenta nuovi prodotti. Tuttavia, ci sono alcuni nuovi Mac in cantiere che potrebbero fare la loro apparizione alla kermesse di giugno, sempre che non vengano presentati invece all’evento di primavera.

Ed allora, la WWDC23 potrebbe essere la vetrina per la presentazione, o quanto meno per un anticipazione, del prossimo MacBook Air da 15 pollici e del nuovo Mac Pro (2023) che si vocifera avrà lo stesso design del modello attuale, ma aggiornato con il chip Apple Silicon, completando così l’abbandono dei processori Intel su Mac.

Ovviamente, alla WWDC prossima si potrebbe già parlare di nuovo processore. Questo perché Apple ha disegnato il processore M2 come una sorta di ponte tra il processore M1 e il processore M3. Le tecnologie di M2 sono infatti le stesse di M1, mentre M3 sarebbe il primo processore con circuiteria a 3 nanometri, l’ideale per supportare una nuova generazione di macchine della serie Air.

Il processore M3 è una delle priorità di Apple e considerando che la serie “M” è stata la volontà di creare un ciclo annuale di upgrade delle sue macchine, c’è chi ipotizza in giugno il debutto dei nuovi MacBook Air con processore M3 e il lancio contestuale dei Mac Pro con processori M2 Ultra.

Visore Apple

La più grande incognita è quella relativa al visore Apple. Per alcuni sarà il vero protagonista della WWDC23, mentre per altri sarà il più grande assente. Quale che sia la verità, è indubbio che l’hardware più atteso è il visore AR/VR di cui tanto si parla da tempo. Nel frattempo, c’è chi ha visto indizi della sua presentazione il prossimo giugno già nel logo della WWDC23.

Apple Reality Pro, il tanto chiacchierato headset VR di Apple, sarà presumibilmente presentato al WWDC, anche se uno degli analisti Apple più fidati, Ming Chi Kuo, ritiene che la sua produzione, e quindi anche la presentazione, sia slittata alla fine del 2023.

Si dice che il primo visore AR – VR di Apple offrirà esperienze di realtà mista, possibilità di effettuare videoconferenze, supportare video 4K, il tutto in un design leggero con materiali premium e altro ancora.

Secondo le voci, questo visore avrà un forte focus sulle videoconferenze e integrazione con l’App Store di Apple, il che significa che si potranno eseguire tutte le migliori app e giochi per iPhone di Apple come finestre 2D. Si pensa che il gaming non sia uno dei principali obiettivi della società con questo dispositivo, anche se sembra strano considerando che sembra essere uno degli usi preferiti dagli utenti.

Ad ogni modo, il visore non dovrebbe essere ideato per il pubblico finale, bensì per gli sviluppatori, oltre che per un uso aziendale. Non costerà poco, con un listino che potrebbe essere vicino a 3000 dollari, se non addirittura superiore. Di recente ricordiamo che in rete sono apparse foto dei presunti componenti del visore. Potete saperne di più a questo indirizzo

Come vedere la WWDC23

Se Apple manterrà i consueti canali attivi, per vedere la presentazione di apertura della WWDC23, che poi è quella che più interesse al pubblico, sarà attiva lka live streaming sul canale ufficiale YouTube di Apple. Non solo, il keynote di apertura lavori Apple WWDC23 potrà essere seguito quasi certamente sul sito web Apple e anche tramite l’app Apple Events su Apple TV.