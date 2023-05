Xiaomi svela nuovi robot X10, serie E e S per la pulizia smart

Xiaomi introduce nel mercato europeo quattro nuovi prodotti: Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, con due aggiunte per il mercato italiano, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed E10.

Sono stati presentati nell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023” tenutosi a Milano, durante il quale Xiaomi ha annunciato una serie di nuovi prodotti AIoT per migliorare l’esperienza smart sia all’interno che all’esterno delle case.

Oltre ai nuovi monopattini Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite e al tablet Xiaomi Pad 6, il marchio cinese ha svelato diverse novità per la pulizia. Quando si tratta delle faccende domestiche, sempre più persone desiderano dispositivi in grado di pulire in modo rapido, con la possibilità di controllarli tramite smartphone.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X10, l’ultimo arrivato nella linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, è stato progettato per semplificare le pulizie garantendo prestazioni di alto livello.

Grazie alla batteria da 5200mAh, offre fino a 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica. Dotato di una base intelligente, questo dispositivo è in grado di pulire ogni tipo di pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa.

Xiaomi E12

Serie S

Per quanto riguarda la serie S, il marchio ha presentato Xiaomi Robot Vacuum S10+, S10 ed S12, che sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa.

Chi ricerca, invece, un design ultra-sottile senza rinunciare a una potente aspirazione, potrà optare per Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12, in grado di accedere facilmente anche sotto divani o letti.

S10

Prezzi e disponibilità

• Xiaomi Robot Vacuum E10 sarà disponibile al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird valida fino al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro.

• Xiaomi Robot Vacuum E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird valida fino al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro.

• Xiaomi Robot Vacuum S10 sarà disponibile al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird fino al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

• Xiaomi Robot Vacuum S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird fino al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro.

• Xiaomi Robot Vacuum S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird fino al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

• Xiaomi Robot Vacuum X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. L’offerta early bird fino al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro

Su Amazon tutti i prodotti per la pulizia di Xiaomi si trovano direttamente a questo indirizzo.