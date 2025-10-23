ChatGPT Atlas è appena nato ma è già pronto a crescere

OpenAI ha da poco lanciato ChatGPT Atlas, un browser web potenziato da intelligenza artificiale che vuole rivoluzionare il modo di navigare in Internet sfidando addirittura Google Chrome. La versione iniziale è disponibile da subito per macOS, mentre sono in arrivo le versioni per Windows e dispositivi mobili.

A poche ore di distanza dall’annuncio, Adam Fry, responsabile di Atlas, ha dichiarato che il team è già impegnato a migliorarne le funzionalità e ha anticipato l’arrivo di numerose novità. Tra le funzionalità in arrivo per ChatGPT Atlas troviamo profili personalizzati, gruppi di schede e un blocco pubblicità opzionale, tutti strumenti già comuni in altri browser.

Questi miglioramenti fanno parte di una serie di aggiornamenti post-lancio che la squadra di sviluppo prevede di rilasciare nelle prossime settimane, anche se alcune novità potrebbero necessitare più tempo per essere implementate. Ad esempio, la lista di novità include anche miglioramenti come un menu ampliato per i segnalibri e scorciatoie per facilitare la navigazione.

Funzioni AI

Anche le funzionalità principali legate all’intelligenza artificiale sono destinate a migliorare: l’agente AI, per ora riservato agli utenti ChatGPT Plus e Pro e capace di compiere azioni direttamente per l’utente, avrà tempi di risposta più rapidi, una funzione di “pausa” più efficace e un’integrazione più stretta con servizi cloud come Google Drive e anche Excel. La barra laterale Ask ChatGPT sarà resa più intuitiva, consentendo di passare tra progetti o modelli AI senza lasciare la pagina web attiva.

Adam Fry ha incoraggiato gli utenti a condividere suggerimenti per lo sviluppo, confermando di avere già un prototipo che permette di copiare e incollare direttamente il testo dalla barra laterale. Inoltre, ha sottolineato che sarebbe utile se il browser riaprisse automaticamente le schede fissate dopo una chiusura o un riavvio.

Infine, il team è impegnato su interventi mirati, ancora non specificati, per migliorare la compatibilità con il gestore di password 1Password. Alcune di queste modifiche coinvolgono collaborazioni con partner esterni e per questo non sono state incluse nella lista pubblica degli aggiornamenti.

