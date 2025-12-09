Guida autonoma, alleanza Stellantis-Bolt

Stellantis e Bolt (piattaforma di mobilità attiva in Europa) hanno annunciato l’avvio di una collaborazione “per esplorare insieme lo sviluppo e la diffusione” di veicoli a guida autonoma di livello 4 (senza conducente) per operazioni commerciali in Europa.

La collaborazione integrerà le piattaforme AV-Ready di Stellantis – in particolare la eK0 per i furgoni di medie dimensioni e la STLA Small – con la rete di mobilità di Bolt.

Bolt offre servizi di mobilità in oltre 50 Paesi, tra cui 23 Stati membri dell’Unione Europea, e punta a integrare i veicoli autonomi di Stellantis nella propria piattaforma di mobilità condivisa, per offrire “soluzioni completamente autonome e senza conducente”.

Le Piattaforme AV-Ready promettono “flessibilità e scalabilità”, sfruttano sensori avanzati, offrono capacità di calcolo ad alte prestazioni e ridondanze di sistema promettendo di soddisfare “i più elevati standard di sicurezza e affidabilità”, ottimizzando al tempo stesso il costo totale di proprietà per gli operatori del servizio.

Le due aziende prevedono di iniziare la messa su strada dei veicoli di prova in Europa a partire dal 2026, con l’obiettivo di creare un servizio che rispetti i più elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il programma di sviluppo seguirà un approccio graduale: dai prototipi alle flotte pilota, fino alla scalabilità industriale, con una produzione iniziale prevista per il 2029.

Entrambe le aziende hanno fatto sapere che lavoreranno a stretto contatto con le autorità di regolamentazione europee per sostenere un approccio responsabile ai test, alla certificazione e alla diffusione su larga scala, in pieno allineamento con gli standard applicabili in materia di sicurezza, protezione dei dati e cybersecurity.

Importanza strategica

Per Stellantis, questa collaborazione espande l’ecosistema in continua crescita di partner in Europa e rafforza la strategia globale di mobilità senza conducente, facendo leva sulle Piattaforme AV-Ready progettate per la diffusione della guida autonoma di livello 4 su larga scala.

Per Bolt, la partnership segna un passo decisivo verso l’obiettivo di rendere disponibili, entro il 2035, 100.000 veicoli a guida autonoma sulla propria piattaforma di mobilità condivisa.

