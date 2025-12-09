Offerte di Natale: realme sconta GT 8 Pro, Dream Edition e Buds Clip

Il Natale è ormai alle porte e trovare il regalo giusto potrebbe essere più difficile di quanto si possa immaginare. In questo senso Realme ha lanciato alcune interessanti offerte che potreste valutare sia per far felici voi che una cara persona.

Tra queste spicca l’ultimo arrivato, il realme GT 8 Pro proposto anche nella ricercata Dream Edition, e gli auricolari Buds Clip, due prodotti in grado di sorprendere e che al contempo saranno utili a lungo, anche dopo le festività.

Le offerte sono state lanciate su Amazon e resteranno valide fino al 16 Dicembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

realme GT 8 Pro

Di questo modello abbiamo già parlato ampiamente nella nostra recensione, dove trovate approfondimenti sulla resa fotografica, sui plus funzionali e sull’esperienza d’uso nella vita di tutti i giorni. Qui ci limitiamo quindi a riassumere gli aspetti più rilevanti che lo rendono una proposta convincente per questo Natale:

Fotocamera in collaborazione con Ricoh, con resa “alla Ricoh GR”: colori naturali, focali equivalenti 28/40 mm, modalità analogiche;

in collaborazione con Ricoh, con resa “alla Ricoh GR”: colori naturali, focali equivalenti 28/40 mm, modalità analogiche; Display LTPO AMOLED 2K a 144Hz, luminoso e molto fluido;

LTPO AMOLED 2K a 144Hz, luminoso e molto fluido; Batteria da 7.000 mAh con ricarica fino a 120 Watt ;

da 7.000 mAh con ricarica fino a ; Design personalizzabile grazie al modulo fotocamera intercambiabile.

Quella in offerta su Amazon è la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di capacità, con uno sconto di 100 € sul prezzo di listino e valido per entrambe le colorazioni Diary White e Urban Blue.

realme GT 8 Pro Dream Edition (Aston Martin)

Non in sconto ma da valutare nell’ottica di un regalo più caratterizzato, la Dream Edition del GT 8 Pro che porta con sé un’estetica che richiama il mondo Aston Martin F1, mantenendo allo stesso tempo tutte le qualità tecniche del modello standard.

Il design più sportivo aggiunge personalità senza appesantire l’insieme, rendendo questa versione particolarmente adatta a chi cerca un’identità più marcata.

realme Buds Clip

Completano l’offerta natalizia le realme Buds Clip, cuffie open-ear con design leggero ed ergonomico, dotate dell’algoritmo NextBass che offre un audio più pieno pur mantenendo la naturale apertura tipica di questa tipologia di auricolari.

Disponibili nelle colorazioni Titanium Gold e Titanium Black, sono proposti a 89,99 € fino a esaurimento scorte.

