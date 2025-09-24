Android nei computer sfiderà Mac e Windows

Google e Qualcomm stanno collaborando per creare i primi computer che funzionano con sistema operativo Android: nel corso degli anni Google ha offerto diversi indizi in questo senso, ma l’ultimo aggiornamento è arrivato nelle scorse ore durante l’evento Snapdragon Summit 2025 di Qualcomm.

Ricordiamo che le voci circolano fin dal 2015, mentre questa estate Sammer Samat, presidente dell’ecosistema Android in Google, ha dichiarato che Big G lavora per unificare Google e ChromeOS. Rispondendo alla domanda di Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, sul nuovo progetto di Google per il personal computing, Rick Osterloh, senior vice president Platform & Devices di Big G, offre ulteriori dettagli:

«La nostra strategia generale è quella di offrire esperienze di elaborazione davvero, davvero ricche in ogni categoria. Abbiamo parlato di auto, di realtà virtuale (XR), di smartphone, ovviamente. In passato, abbiamo sempre avuto sistemi molto diversi tra quelli che realizziamo su PC e quelli che realizziamo su smartphone».

«Abbiamo avviato un progetto per combinare queste due realtà. Stiamo costruendo insieme una base tecnica comune per i nostri prodotti su PC e sistemi di elaborazione desktop». L’idea è quella di sfruttare il lavoro già svolto su Intelligenza artificiale e sulle altre piattaforme di Big G per portare Gemini, ma anche l’intero catalogo di applicazioni e la comunità degli sviluppatori nel dominio dei PC.

Sia Google che Qualcomm credono molto nel progetto. Osterloh dichiara «Siamo davvero entusiasti, e penso che questo sia un altro modo in cui Android sarà in grado di servire tutti in ogni categoria di elaborazione». Infine Amon chiude stuzzicando la curiosità degli appassionati del robottino verde «L’ho visto. È incredibile. Penso che realizzi la visione delle conversioni tra dispositivi mobili e PC. E non vedo l’ora di averne uno».

Tra Mac e Windows spunterà Android

I due dirigenti non precisano se Chromebook e ChromeOS continueranno a esistere o meno con l’avvento dei computer Android. È certo però che dopo aver sentito parlare per anni di convergenza, ora i principali colossi del settore sembrano sempre più decisi a concretizzare questa visione portando nuovi dispositivi sul mercato.

Mentre Google e Qualcomm lavorano sui primi computer Android che sfideranno Mac e Windows, Apple prepara le sue mosse con un dispositivo touch di grandi dimensioni che molti prevedono come la fusione di Mac e iPad.

