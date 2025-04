Apple abbandona il lucchetto in Safari su iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Con gli aggiornamenti di iOS / iPadOS 18.4 e macOS 15.4, Apple ha eliminato la piccola icona con il lucchetto che appariva a sinistra nella barra degli indirizzi di Safari su iPhone, iPad e Mac per segnalare la protezione con tecnologia HTTPS.

Sul blog di Apple dedicato al WebKit gli sviluppatori riferiscono che il “motore” di Safari 18.4 integra varie novità e che l’icona del lucchetto per indicare una connessione sicura non è più presente.

Questo perché lo standard di sicurezza HTTPS è ormai predefinito per oltre l’87% delle connessioni, ma anche perché creava un falso senso di affidabilità, con utenti più propensi a indicare i loro dati facendogli credere di essere su un sito affidabile e sicuro. Purtroppo non è necessariamente così, e non mancano i siti di phishing che sfruttano l’HTTPS.

Dettagli sulla sicurezza possono essere sempre richiamati da Safari per Mac aprendo il sito desiderato e andando sul menu “Safari” e da qui alla voce “Dettagli sulla sicurezza della connessione”. Una opzione simile è presente anche su iOS/iPadOS ma per arrivarci bisogna: aprire il sito desiderato, fare tap sull’icona in fondo a sinistra, selezionare i tre puntini (“…”) e da qui scegliere “Dettagli sulla sicurezza della connessione”.

Apple non è la prima ad abbandonare il lucchetto dalla barra degli indirizzi: Google l’ha già fatto con Chrome nel 2023 riferendo all’epoca spiegazioni simili a quelle di Apple, considerando il lucchetto “un residuo di un’era in cui HTTPS era raro”.

Già nel 2016 l’icona del lucchetto di Chrome era stata modificata per evitare che gli utenti fraintendessero il significato ed è capitato che persino l’FBI è dovuta intervenire per avvisare che “l’icona del lucchetto non è un indicatore della sicurezza del sito web”. L’icona del lucchetto rimane per il momento sull’ultima versione di Firefox, ma probabilmente anche qui scomparirà con le future versioni del browser Mozilla.

