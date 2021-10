Amazfit cambia logo e svela GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3

Amazfit cambia look al proprio logo, con un rebrand dopo tanti anni sul palcoscenico e, per l’occasione, annuncia gli smartwatch GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3, nel tentativo di unire moda e tecnologia insieme.

Dotati del sistema operativo Zepp OS, si tratta di orologi da un lato eleganti e curati sotto tutti i punti di vista, e dall’altro ottimizzati per rendere semplice il monitoraggio della forma fisica. Ed infatti, tutti i nuovi smartwatch Amazfit sono pieni di funzioni per la salute, il fitness e lo stile di vita. Il sistema operativo è poco energivoro, leggero, fluente e pratico; naturalmente, funziona anche in abbinamento a iPhone e dispositivi Android e si connette alle piattaforme più popolari, come Apple Health o Google Fit, per sincronizzare i dati sulla salute, e Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks.

Tra le numerose funzionalità di questo OS, c’è la possibilità di personalizzare al massimo l’esperienza d’uso, grazie a più di 150 quadranti con display always-on. Offre la possibilità di testare quattro parametri relativi alla propria salute con un solo tocco grazie a sei fotodiodi BioTrackerTM PPG 3.0, in grado di misurare in 45 secondi frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria.

Oltre alla possibilità di misurare il battito cardiaco h24, l’orologio mostra lo stato di benessere tramite un unico punteggio PAI, oltre a offrire il monitoraggio avanzato del sonno, arrivando persino a calcolare la qualità della respirazione. Per le donne, non manca il monitoraggio avanzato del ciclo mestruale. Zepp OS offre anche controllo vocale tramite Alexa quando si è online.

Amazfit GTR 3 Pro

Si tratta della scelta premium nella nuova Serie di wearable Amazfit. Dotato di un display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici e 331 ppi, gode di un rapporto schermo/corpo del 70,6%. Sia che si attivi il monitoraggio dell’attività attraverso una delle oltre 150 modalità sportive integrate, o che si stiano tenendo sotto controllo i livelli di stress, GTR 3 Pro permette di essere consapevoli del proprio stato di forma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Uno dei punti di forza di Amazfit GTR 3 Pro è certamente l’autonomia: grazie alla batteria da 450 mAh, fornisce fino a 12 giorni di funzionamento non-stop con una singola carica: non ci si deve più preoccupare di rimanere a corto di energia.

Inoltre, gli amanti della musica potranno beneficiare dei 2,3 GB di memoria integrata, così da memorizzare fino a 470 canzoni. È quindi possibile riprodurre musica direttamente dall’orologio, senza la necessità di avere il proprio smartphone a portata di mano. Inoltre GTR 3 Pro può rispondere a chiamate telefoniche quando è collegato a uno smartphone tramite Bluetooth, in modo da offrire una conversazione a mani libere.

GTR 3

Realizzato in lega di alluminio utilizzato generalmente in ambito aeronautico, risulta leggero e resistente, con design senza bordi di Amazfit GTR 3, completato da un’elegante corona girevole. Gode di un display AMOLED HD da 1,39 pollici, mentre la batteria da 450 mAh consente una straordinaria autonomia fino a 21 giorni: ben tre settimane con una singola carica, ulteriormente aumentabili attivando la modalità di risparmio energetico.

GTS 3

Amazfit GTS 3 è uno degli smartwatch più sottili e leggeri in circolazione: con un moderno schermo quadrato AMOLED da 1,75 pollici, risoluzione ultra HD con e densità di 341 ppi, vanta un rapporto schermo/corpo del 72,4%. Progettato per chiunque voglia un display elegante e sottile, la sua forma rispecchia lo stile dello smartphone, ma le sue caratteristiche ricalcano quasi integralmente quelle di GTR 3.

Di seguito uno schema riepilogativo di tutte le caratteristiche tecniche dei tre nuovi smartwatch Amazift:

GTR 3 Pro GTR 3 GTS 3 Dimensioni schermo 1,45” (rotondo) 1,39 (rotondo) 1,75” (quadrato) Tipo di schermo AMOLED Ultra HD AMOLED HD AMOLED Ultra HD Rapporto Schermo / corpo 70,6% 66% 72,4% Risoluzione 331 ppi 326 ppi 341 ppi Batteria e autonomia

(utilizzo tipico) 450 mAh (12 giorni) 450 mAh (21 giorni) 250 mAh (12 giorni) Speaker Sì No No Wi-Fi Sì No No Archivio musicale Sì (2.3GB) No No Chiamate Bluetooth Supportato No No Peso 32 g 32 g 24.4 g Modalità Sports 150+ 150+ 150+ Corona di navigazione classica Sì Sì Sì Riconoscimento automatico sport Sì Sì Sì

Prezzi e disponibilità

In Europa, i prezzi partiranno da 149,90 euro per Amazfit GTR 3 e GTS 3, e da 199,90 euro per Amazfit GTR 3 Pro. Tutti e tre i prodotti sono già disponibili negli e-commerce Amazfit di Italia.

