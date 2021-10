Umidificatore Xiaomi Mijia MJJSQ02LX a 28 euro, meno 72%

Tra le tante periferiche smart utili per la casa, potrebbe certamente tornare utile l’umidificatore Mijia, adesso in sconto del 72% nella sua versione con serbatoio dell’acqua da 4 litri, piccolo ma con una grande capacità di umidificazione di 280 ml/h. Clicca qui per acquistarlo.

Grazie alle sue piccole dimensioni, l’umidificatore può essere trasportato ovunque, in ufficio, a casa e, persino in auto. Inoltre, il suo funzionamento è a basso rumore, con un rumore stimato inferiore ai 38 decibel, dunque utilizzabile in qualsiasi momento, anche nelle ore notturne.

Per il corretto funzionamento è sufficiente aggiungere direttamente l’acqua sulla parte superiore, che propone un’uscita di grande diametro, così da facilitarne la pulizia. Come già accennato, nonostante le piccole dimensioni propone un volume di atomizzazione di 280 ml/h, ottimo per l’ufficio, la casa e l’auto.

Grazie al materiale antibatterico agli ioni, raggiunge un tasso antibatterico fino al 99%. A livello estetico, naturalmente, propone il classico stile minimale e moderno, che si adatterà a qualsiasi ambiente in casa. Interamente in plastica bianco, propone una superficie quasi totalmente liscia, spezzata solo da un elegante e moderno pomello, sempre bianco, sulla parte centrale più bassa, per regolare l’intensità della periferica.

Il filtro all’interno assicura un funzionamento di circa 6-12 mesi, a seconda dell’utilizzo, mentre le dimensioni della macchina sono davvero compatte: il diametro sulla parte superiore è di 14 centimetri circa, mentre il corpo misura 184,9 x 312,5 mm, con un peso di circa 1,4 chilogrammi.

Al momento si acquista a 28,89 euro con uno sconto di listino pari al 72 per cento e spedizione gratis dal magazzino tedesco. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.