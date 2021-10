Google TV diventa familiare con gli account multiutente

Google TV sta per abbracciare, finalmente, l’idea di dispositivo familiare: grazie a un imminente aggiornamento renderà più facile per tutti i membri della famiglia mantenere i propri elenchi di titoli distinti dagli altri grazie al supporto multiutente per Google TV. Gli utenti che utilizzano già la piattaforma Android conoscono della possibilità di accedere con il proprio account Google, tuttavia, al momento, Google TV genererà solo consigli per il titolare dell’account principale. Questa situazione sta per cambiare.

Google sta introducendo il supporto per i profili multiutente personalizzati, consentendo a tutti coloro che dispongono di un account Google all’interno della famiglia di mantenere le proprie liste di controllo e le impostazioni dell’assistente su Google TV. Ciò significa anche che i membri della famiglia saranno in grado di ottenere i propri consigli personalizzati sui contenuti. Il supporto per gli account personalizzati inizierà ad arrivare il prossimo mese su Chromecast con Google TV, oltre ai set televisori Sony e TCL.

Con l’introduzione degli account multiutente, Google TV migliora anche la modalità ambiente della piattaforma. Oltre alle scorciatoie per contenuti come podcast, musica e foto, l’utente vedrà anche schede ben visibili che includeranno informazioni personalizzate relative a meteo, notizie e altro ancora. Questa funzione sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Infine, per chi fosse abbonato a Philo TV, grazie all’aggiornamento vedrà i contenuti del servizio visualizzati nelle schede Live e Per te di Google TV. Separatamente dagli annunci di oggi, Google ha dichiarato a Engadget che anche l’app mobile remote per Google TV sarà presto disponibile tramite l’app Google Home, sia su Android e iOS.

Ricordiamo che dal mese di febbraio di quest’anno su Google TV è disponibile anche il servizio in streaming in abbonamento Apple TV+. Se siete amanti dello streaming, tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.