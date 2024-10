Recensione smartwatch Amazfit T-Rex 3, resistente, bello e completo

Pubblicità

Amazfit è un nome ormai affermato e continua a guadagnarsi un posto di rilievo nel mercato degli smartwatch, soprattutto per coloro che cercano dispositivi robusti e ricchi di funzionalità. Con il lancio del nuovo Amazfit T-Rex 3 durante la scorsa edizione di IFA a Berlino, l’azienda ha puntato a soddisfare le esigenze degli utenti attivi, offrendo un dispositivo che combina resistenza, prestazioni elevate e funzionalità di tracking avanzate. Il T-Rex 3 non è solo uno smartwatch dedicato al fitness, ma un vero e proprio compagno per l’avventura, ideale per chi ama le escursioni all’aperto, il trekking, la corsa e altre attività impegnative. Lo abbiamo provato per qualche settimana.

Design e costruzione per resistere in ogni ambiente

Uno degli aspetti che distingue immediatamente l’Amazfit T-Rex 3 è il suo design robusto e resistente. Progettato per resistere a condizioni estreme, il T-Rex 3 è costruito con una cornice in acciaio inossidabile e una scocca in polimero che gli conferiscono una robustezza impressionante. Questo smartwatch può sopportare temperature che vanno da -30°C a 70°C e ha una resistenza all’acqua fino a 10atm, rendendolo ideale per le immersioni fino a 45 metri.

La cassa ha un diametro di 48,5mm ed un peso di 68,3 grammi, con quattro tasti per il controllo delle varie funzioni – anche in caso di immersione o in altre condizioni in cui non possiamo interagire con il display – ed una lunetta laterale per l’espulsione dell’acqua.

Oltre alla sua costruzione resistente, l’Amazfit T-Rex 3 presenta un display AMOLED da 1,5 pollici con una luminosità massima di ben 2000 nit, che garantisce una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole, ed una risoluzione di 480×480 pixel. Rispetto ai modelli precedenti, il T-Rex 3 offre uno schermo più grande del 16%, con una maggiore brillantezza e nitidezza. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile durante le attività all’aperto, dove la visibilità dello schermo è essenziale. Il vetro è Gorilla Glass, quindi anche in questo caso molto resistente a urti e a graffi.

Il design voluminoso potrebbe non piacere a chi preferisce smartwatch più sottili, ma è una scelta vincente per chi cerca un dispositivo che possa resistere a urti, cadute e condizioni atmosferiche estreme. Inoltre, il cinturino in silicone offre comfort anche durante sessioni di allenamento prolungate. Da segnalare che il cinturino, a differenza dei modelli precedenti, presenta un attacco proprietario ma troviamo in confezione uno strumento per rimuoverlo e una coppia di adattatori per collegare cinturini universali da 22mm.

Sensori e funzionalità

L’Amazfit T-Rex 3 è dotato di una vasta gamma di funzionalità di fitness, con supporto per oltre 170 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo e molte altre attività più specifiche come il trekking alpino e l’ultramaratona. Grazie all’ultima generazione di PPG (la quinta) che comprende un cardiofrequenzimetro, un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue, e la capacità di rilevare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il T-Rex 3 offre un monitoraggio preciso della salute e delle prestazioni fisiche.

Il GPS a doppia banda con supporto a sei sistemi di satelliti è un altro punto forte del dispositivo, consentendo un tracking accurato anche in ambienti difficili come aree urbane densamente popolate o foreste. Il tempo di acquisizione del segnale è sorprendentemente rapido, variando da 3 a 8 secondi. Il T-Rex 3 supporta inoltre la visualizzazione di mappe offline, una caratteristica essenziale per chi ama avventurarsi in aree remote senza connessione internet.

Oltre al monitoraggio delle attività fisiche, il T-Rex 3 offre anche un’analisi approfondita della corsa, con metriche come la cadenza, la potenza di corsa e la lunghezza del passo. Grazie all’integrazione con Zepp Coach, assistito dall’AI, gli utenti possono ricevere piani di allenamento personalizzati e previsioni sulle prestazioni per maratone e altre gare.

Il T-Rex 3 si distingue anche per la sua precisione nel monitoraggio del sonno, offrendo statistiche dettagliate su diverse fasi del riposo, inclusa la qualità della respirazione e il monitoraggio di eventuali episodi di ipopnea.

Inoltre, il T-Rex 3 offre funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, tra cui la misurazione continua del battito cardiaco e la rilevazione del livello di stress. Con un semplice tocco, è possibile ottenere una misurazione combinata di più parametri, come il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e il numero di respiri. Questi dati vengono poi elaborati dall’app Zepp, che fornisce approfondimenti dettagliati e suggerimenti per migliorare la qualità del riposo e ridurre lo stress.

Non manca, poi, l’integrazione di un sensore di temperatura cutanea, utile per il monitoraggio del ciclo mestruale e altre funzionalità legate alla salute.

Amazfit T-Rex 3: un colosso di autonomia

Uno degli aspetti più impressionanti dell’Amazfit T-Rex 3 è la durata della batteria. Con un utilizzo tipico, la batteria da 700mAh può arrivare ad un livello impressionante di 27 giorni, mentre con il GPS attivato può raggiungere le 180 ore. Questa straordinaria autonomia rende il T-Rex 3 una scelta ideale per gli avventurieri che trascorrono molto tempo all’aperto senza la possibilità di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Per chi ha esigenze specifiche di durata della batteria, come sessioni di allenamento lunghe o escursioni multiple giornaliere, il T-Rex 3 rappresenta una soluzione eccellente, superando molti concorrenti in termini di autonomia.

Vale la pena notare che l’assenza di un altoparlante integrato limita alcune funzioni come la risposta alle chiamate, che devono essere gestite tramite lo smartphone connesso o con l’abbinamento di auricolari Bluetooth. Presente, però, il microfono per effettuare richieste vocali a Zepp Flow, ma a differenza di altri modelli Amazfit non troviamo il supporto ad Alexa.

Zepp OS 4, il sistema operativo con ChatGPT

Zepp OS 4 è la nuova versione del sistema operativo degli orologi Amazfit e rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle versioni precedenti. L’ultima versione del sistema operativo introduce molte nuove funzionalità, migliorando l’esperienza d’uso con un’interfaccia più intuitiva e una maggiore integrazione di comandi vocali attraverso Zepp Flow. L’ultima versione di Zepp Flow è potenziata dall’intelligenza artificiale di OpenAI, permettendo di interagire con lo smartwatch utilizzando comandi vocali naturali, senza la necessità di frasi preimpostate. L’integrazione migliora il controllo del dispositivo per attività come rispondere a messaggi su app Android, garantendo una maggiore fluidità nelle interazioni quotidiane.

Il nuovo sistema operativo ottimizza anche le funzionalità Bluetooth, permettendo la gestione di dispositivi esterni come telecamere GoPro o sistemi audio Sonos, una caratteristica che si adatta perfettamente al profilo avventuroso degli utenti del T-Rex 3.

In termini di fitness, Zepp OS 4 introduce una vasta gamma di mini-app focalizzate su salute e benessere, tra cui strumenti per il monitoraggio dell’attività fisica e specifici test per gli sportivi. Queste novità, combinate con la notevole durata della batteria del T-Rex 3 e la sua resistenza alle condizioni estreme, rafforzano il posizionamento dello smartwatch come un compagno ideale per esploratori e sportivi. Zepp Health dimostra, con questo aggiornamento, il suo impegno verso l’innovazione continua e la personalizzazione dell’esperienza utente.

Amazfit T-Rex 3 include anche Zepp Pay, il sistema di pagamento contactless in collaborazione con Curve e con diverse banche europee, per pagare direttamente dal proprio polso.

Pro

Ottime rilevazioni grazie ai sensori PPG di 5a generazione

Display luminoso e ben visibile

Presenza Zepp Pay per pagamenti contactless

Contro

Assenza altoparlante

Assenza integrazione con Alexa

Cassa in plastica leggera ma meno premium rispetto ad altri modelli della stessa azienda

Amazfit T-Rex 3: disponibilità e prezzo

Amazfit T-Rex 3 è disponibile su Amazon, sul sito del produttore e nelle principali catene di elettronica al prezzo consigliato di €299,90. Un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per chi cerca un dispositivo robusto, ricco di funzionalità e con una lunga durata della batteria. Il design resistente, la vasta gamma di modalità sportive, il GPS accurato e le funzionalità di monitoraggio della salute fanno del T-Rex 3 un’ottima scelta per gli sportivi e gli appassionati di attività all’aperto.

Sto caricando altre schede...