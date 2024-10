Amazfit Up gli auricolari non invasivi che non isolano

Pubblicità

Amazfit ha recentemente presentato gli auricolari open-ear Amazfit Up, progettati per offrire un equilibrio tra comfort e consapevolezza dell’ambiente circostante durante le attività quotidiane. Questi auricolari permettono di ascoltare l’audio senza isolarsi completamente dai suoni esterni, come il traffico o le conversazioni, favorendo una maggiore sicurezza, soprattutto durante l’attività fisica all’aperto.

Il design open-ear degli Amazfit Up consente di dirigere il suono verso l’orecchio senza bloccare il canale uditivo, riducendo così la pressione e garantendo una maggiore comodità, anche durante un utilizzo prolungato. Questo approccio può risultare utile per chi cerca una soluzione più confortevole rispetto ai tradizionali auricolari in-ear, dunque non risultando in alcuno modo invasivi.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli Amazfit Up offrono fino a sei ore di riproduzione per l’ascolto di musica, mentre con la custodia di ricarica USB arrivano a fornire ulteriori 18 ore di funzionamento.

Si integrano perfettamente con gli smartwatch Amazfit, aggiungendo ulteriori funzionalità, tra cui la possibilità di controllare la musica e interagire con l’assistente smart Zepp Flow.

Questo consente anche di inviare messaggi vocali convertiti in testo su dispositivi Android e rispondere a chiamate Bluetooth, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale, che migliora la qualità delle conversazioni anche in ambienti rumorosi.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari open-ear Amazfit Up sono già disponibili sul sito ufficiale di Amazfit e a breve arriveranno anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon, con un prezzo a partire da 49,90 €.

Inoltre, per coloro che decidono di acquistare lo smartwatch Amazfit T-Rex 3, che macitynet ha recensito a questo indirizzo, è disponibile sul sito ufficiale di Amazfit un’offerta bundle che permette di aggiungere gratis al carrello le nuove open-ear Amazfit Up.

