Cronometro e conto alla rovescia, due app su Mac per gestirli al meglio

È solo a partire da macOS Ventura (quindi da Ottobre 2022) che sui Mac è disponibile l’app Orologio che Apple invece offre praticamente da sempre su iPhone e iPad. Tutte le precedenti versioni di macOS non cel’hanno, quindi per funzioni come il cronometro e il conto alla rovescia bisogna necessariamente volgere l’attenzione sulle app di terze parti.

Il punto è che ne esistono a centinaia, letteralmente, diverse delle quali sono perfino a pagamento nonostante stiamo parlando di applicazioni che devono fare una sola cosa, semplicissima, ovvero quella di tenere traccia del tempo che scorre in un verso (cronometro) o nell’altro (conto alla rovescia).

In questo articolo ve ne segnaliamo due che innanzitutto sono gratuite, senza pubblicità o costi nascosti. Inoltre sono di quelle che si vanno a posizionare nella barra dei menu, andando perciò ad occupare una piccolissima porzione dello schermo, senza risultare così eccessivamente intrusive, ma restando pur sempre facili da controllare.

Il cronometro: Mini Stopwatch

Quest’app si scarica dal Mac App Store, funziona a partire da macOS 13, pesa all’incirca 10 MB e dopo averla installata ve la ritrovate in alto a destra incorniciata da una sottile linea che circoscrive lo 00:00.0 del timer pronto per essere avviato.

Per farlo partire vi basta cliccarci sopra una volta. Con un secondo click lo fermate; col doppio click lo resettate. Semplice, no?

Se invece ci cliccate sopra col tasto destro del mouse, dal pannello Settings potete configurare una serie di opzioni, ad esempio attivando o disattivando la visualizzazione dei secondi o delle ore, selezionando il suono di notifica per l’avvio e lo stop ed eventualmente configurando le scorciatoie per controllarlo direttamente dalla tastiera.

Il conto alla rovescia: Countdown Timer Pro

Anche questa si scarica dal Mac App Store ma serve almeno macOS 14 e pesa solo 3 MB. La installate e la sua icona comparirà nella barra dei menu al fianco delle altre.

Per attivare un conto alla rovescia dovete prendere l’icona e trascinarla verso il basso. Questo movimento vi permetterà di regolare al volo i minuti per il timer: più andate in basso, maggiore sarà la durata del conto alla rovescia, di cui avrete riscontro attraverso un box testuale che seguirà il cursore.

Il timer avviato verrà posizionato in un punto dello schermo e potrete spostarlo dove meno da fastidio. Potrete persino renderlo “trasparente” quando ci finisce sopra il cursore, così potrete interagire con i contenuti dell’app sottostante pur mantenendolo visibile in primo piano.

Anche qui c’è un pannello per le opzioni tramite cui poter eventualmente configurare due o più counti-alla-rovescia da far partire automaticamente in determinati giorni e orari. Molto utile se dovete tenere sotto controllo l’approssimarsi di videochiamate o altri appuntamenti previsti.

Altre app

