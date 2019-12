Amazon annuncia le ultime date per ordinare i regali di Natale 2019

Oltre alle offerte di Natale con sconti in tutte le categorie di prodotto, Amazon annuncia le ultime date utili entro cui è possibile acquistare i regali per i propri cari o gli ingredienti perfetti per il cenone di Natale. I clienti potranno ordinare entro le date e gli orari seguenti per ricevere gli articoli entro il 25 dicembre 2019:

Giovedì 19 dicembre: ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre. Per ulteriori informazioni è possibile partire da questa pagina.

Lunedì 23 dicembre: ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

Martedì 24 dicembre: ultimo giorno per la Consegna Oggi senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

Martedì 24 dicembre: Prime Now è più veloce di Babbo Natale! I regali e la spesa per il cenone di Natale vengono consegnati fino alle 22, in finestre di 2 ore a scelta. Disponibile su www.primenow.it o tramite l’applicazione mobile di Prime Now per iOS e Android.

Amazon Prime Now è un servizio riservato ai clienti iscritti ad Amazon Prime. Amazon Prime Now è al momento disponibile a Milano e in alcune aree limitrofe, a Roma e a Torino. L’importo minimo per gli ordini Prime Now a Milano e Roma è di 15€ e sono disponibili due modalità di consegna. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore.

A Torino l’importo minimo degli ordini è di 25€ e la consegna in fasce di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. A Milano e Roma sono disponibili due modalità di consegna dalle 8 del mattino a mezzanotte. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. A Torino il servizio è disponbile dalle 10 del mattino a mezzanotte e la consegna in finestre di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. Il servizio è disponibile tutti i giorni nei negozi Amazon, U2 Supermercato e Pam Panorama.

Mercoledì 25 dicembre: per chi è arrivato a Natale senza aver ancora acquistato un regalo, Amazon.it propone due soluzioni perfette: i buoni regalo e gli eBook Kindle da regalare:

I buoni regalo possono essere utilizzati su milioni di prodotti disponibili su Amazon e hanno una validità di dieci anni. Possono essere inviati per e-mail o stamparli e scegliere il design preferito.

Gli eBook Kindle possono essere acquistati e inviati direttamente al destinatario con un messaggio personalizzato tramite la funzione Acquista per altri, che si trova nella pagina prodotto di ogni eBook Kindle disponibile su Amazon.



Amazon Hub Click & Collect

I clienti Amazon possono spedire i regali di Natale ad un punto di ritiro così gli ordini rimaranno una sorpresa fino alla fine. I Locker sono punti di ritiro self-service dove è possibile spedire e ricevere i pacchi Amazon nel luogo più comodo per i clienti. I Locker si trovano in punti di vendita con orari di apertura estesi.

Offerte di Natale

Per aiutare gli utenti a trovare i regali di Natale perfetti per i propri cari, Amazon rende disponibili le Offerte di Natale: prodotti scontati in tutte le categorie fino al 22 dicembre.

Anche Prime Now renderà disponibili offerte su oltre 500 prodotti (nel negozio Prime Now a Milano) a partire dal 17 dicembre e i clienti potranno inoltre acquistare bevande, dolci, salumi e tante altre specialità dedicate proprio al Natale.