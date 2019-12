BenQ SW321C PhotoVue, il monitor da 32” su misura di fotoritocco in 4K

BenQ ha presentato il nuovo monitor per fotografi BenQ SW321C PhotoVue, un display UHD 4K da 32 pollici con Uniformity Technology che promette identica cromaticità in ogni punto della superficie dello schermo.

Dotato della tecnologia proprietaria BenQ Paper Color Sync per la corrispondenza dei colori tra schermo e stampa fotografica, unita alla tecnologia AQCOLOR, questo nuovo monitor offre ai fotografi una valida soluzione per il fotoritocco e la riproduzione affidabile dell’output fotografico stampato.

Il nuovo BenQ SW321C PhotoVue impiega per il pannello delle particolari tecniche che riducono ulteriormente i riflessi e i bagliori, producendo un effetto schermo simile alla carta che, insieme alla funzione Paper Color Sync, garantisce che le fotografie appaiano praticamente uguali sullo schermo e sulla carta.

Come display di punta per il ritocco fotografico professionale, per mezzo della tecnologia AQCOLOR fornisce il 99% di copertura dello spazio colore Adobe RGB, il 95% di quello DCI- P3 / Display P3 e il 100% dell’sRGB. La profondità di colore a 10 bit di BenQ SW321C PhotoVue e la lookup table 3D a 16 bit producono colori puri con precisione Delta E≤2, combinandosi con la Uniformity Technology per raggiungere la massima precisione su tutto lo schermo.

Questo nuovo monitor è inoltre in grado di garantire ogni giorno coerenza cromatica grazie alla calibrazione del colore hardware integrata: a tal proposito segnaliamo che viene regolato e impostato con la massima scrupolosità in fabbrica e viene fornito con un rapporto di calibrazione del colore personalizzato e certificazioni CalMAN e Pantone.

Tra le particolarità di questo modello c’è la funzione GamutDuo che consente la visualizzazione simultanea affiancata della stessa immagine in due diversi spazi colore, come Adobe RGB e sRGB; inoltre, la sua modalità in bianco e nero è progettata per visualizzare in anteprima gli effetti della pellicola. Tutte queste modalità di colore possono essere cambiate tramite il controller Hot Key Puck G2 installato sulla base del piedistallo, studiato per consentire la personalizzazione delle scorciatoie e velocizzare il flusso di lavoro.

BenQ SW321C PhotoVue è un’ottima scelta anche per chi lavora con i video in quanto supporta nativamente i formati non compressi 4:4:4 o 4:2:2 e 4:2:0 chroma 10-bit, nonché la funzionalità HDR10 e HLG. Operando da un singolo cavo USB-C per video, audio, dati e alimentazione, è infine dotato di un supporto regolabile in altezza e della palpebra paraluce professionale staccabile.

Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale: il prezzo compreso di IVA è di 1.849 euro (presto sarà disponibile anche su Amazon).