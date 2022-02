Amazon apre il Geek Store per gli appassionati di tecnologia

E’ arrivata la vetrina che tutti stavamo aspettando: Amazon ha aperto il Geek Store, una sezione dedicata a tutti quei gadget e prodotti dedicati agli appassionati di tecnologia, che in questo modo non dovranno più digitare il nome del proprio marchio preferito per scoprire tutto quello che c’è sul mercato ma potranno anche lasciarsi più semplicemente deliziare da una vasta selezione raggruppabile per tipologia in un click.

Nella prima pagina ci sono infatti i Geek Store Bestseller, ovvero i prodotti più venduti per questa nuova vetrina dedicata al mondo della tecnologia. Per capirci, al momento spiccano ad esempio il fumetto di Overlord (volume 15), Zelda per Nintendo Wii, il visore di Facebook (Oculus Quest 2), la versione tascabile del primo libro di Harry Potter, Taboo e Jenga.

Ma è attraverso le 6 sezioni disponibili in testa alla pagina che, come dicevamo in apertura, si può scavare a fondo tra i vari prodotti selezionati, separando ad esempio i giochi e i giocattoli dai videogiochi, oppure dare un’occhiata agli abiti e gli accessori a tema, ricercare soltanto libri e fumetti dedicati al proprio personaggio preferito, oppure spaziare tra CD, vinili e DVD, escludendoli quindi da tutto il resto.

Come per la prima pagina, anche per ciascuna di queste aree è presente una prima parte dedicata ai più venduti, in modo tale da trovare in primo piano quei prodotti più in voga del momento, mentre scorrendo verso il basso sono semplicemente raggruppati i prodotti di categoria, con aggiunta automatica man mano che si scorre nella pagina.

Potete dare uno sguardo a tutti i prodotti del Geek Store cliccando qui. All’interno trovate poi i pulsanti per accedere alle varie sezioni filtrando così i contenuti in base alla tipologia di gadget che state cercando. E’ anche possibile attivare la casella “Prime” sulla barra laterale in modo da poter visualizzare soltanto i prodotti che vengono spediti da Amazon e che quindi beneficiano di tutti i vantaggi di rimborso e reso previsti dall’azienda.