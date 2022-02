Microsoft sembra aver abbandonato HoloLens 3

Hololens 3 non s’ha da fare: Microsoft pare abbia abbandonato i piani per sviluppare questa terza generazione del proprio visore e sembra sia anche in stallo sul da farsi per il futuro. Secondo le fonti in ballo c’era anche un accordo di collaborazione con Samsung, che pare però abbia causato un’ulteriore divisione interna. E così, la realtà mista di Microsoft è a un bivio. Anzi un trivio, perché le scelte su cui pare l’azienda stia vagliando le varie ipotesi sono tre.

Il PR di Microsoft, Frank Shaw, nega che gli Hololens siano “morti”, ma li definisce piuttosto «una parte critica dei piani della società» specialmente se si guarda al futuro emergente, che è principalmente fatto di realtà mista e metaverso. «Rimaniamo impegnati con Hololens e allo sviluppo futuro di Hololens» sono state le sue parole, senza però dire nulla di più riguardo ad esempio la partnership che pare esserci con Samsung.

Si dice che i dipendenti e i team di sviluppo di Microsoft stiano discutendo su quale area concentrarsi. Come dicevamo ci sarebbero in ballo tre possibilità: alcuni ritengono che raddoppiare i prodotti sia la scelta vincente, mentre altri vorrebbero concentarsi sullo sviluppo di una piattaforma software per il metaverso che possa essere utilizzata anche da altri.

C’è poi chi è indeciso se continuare a sviluppare Hololens per il settore business, chi lo vedrebbe bene invece con qualche altro partner militare, e chi invece vorrebbe dedicarsi esclusivamente al settore consumer, lasciando così da parte aziende e forze dell’ordine, gli unici fino ad ora abilitati ad utilizzare questo prodotto di Microsoft.

Molti però sono convinti che il metaverso non vada ignorato ed è il motivo per cui ad l’azienda ha recentemente comprato Blizzard, affermando proprio che questa acquisizione fornirà una solida base per la costruzione del metaverso. Secondo l’amministratore delegato Satya Nadella «Il gioco è la categoria più dinamica ed entusiasmante dell’intrattenimento di tutte le piattaforme odierne e svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme per il metaverso».

Mentre Microsoft decide cosa fare degli Hololens 3, in tutta questa confusione soltanto nel 2021 ben 25 dipendenti che operavano nella divisione metaverso e realtà mista hanno lasciato l’azienda, tra cui alcuni veterani che hanno lavorato in Microsoft per oltre 20 anni.

Gli ultimi risultati finanziari Microsoft hanno superato le previsioni, registrando anche un record di vendite di Surface.