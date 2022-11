Amazon apre le porte del suo Negozio di Natale in attesa del Black Friday

Al Natale manca un mese e mezzo: tuttavia visto che città e negozi sono già addobbati a festa, anche Amazon si è data da fare per anticipare i tempi aprendo le porte al suo negozio già adesso e permettere così ai propri clienti di mettere da parte i regali da fare.

La pagina dedicata è progettata per facilitare il rintracciamento del dono giusto offrendo una vasta selezione di categorie specifiche per i casi più comuni.

Spulciare per categoria

Oltre a separare gli acquisti filtrando quelli per donna, per uomo, per teenager, per bambini nelle fasce di età 8-12, 4-7 e 1-3, e distinguendo poi quelli per i bebè e per gli animali domestici, è possibile smistare i prodotti in vendita andando a rintracciare facilmente i calendari dell’avvento, i giocattoli, i maglioni di natale e le decorazioni natalizie per la casa o il negozio.

Ci sono anche sezioni a parte che raccolgono le idee regalo dalle piccole aziende italiane e quella del Made in Italy, con prodotti gastronomici del territorio e prodotti fatti a mano, oltre alla sezione cibo e bevande a tema per preparare la tavola in pieno stile natalizio, e i regali da mettere nella calza per il 6 gennaio.

Filtrare per prezzo

La sezione inferiore della pagina invece raccoglie i “regali per tutti“, e qui è possibile effettuare una ricerca secondo altri criteri. Attraverso il menu a tendina è possibile infatti selezionare i prodotti di una specifica fascia di prezzo (fino a 10 €, fino a 30 €, fino a 50 € e oltre i 50 €) ed eventualmente scovare soltanto i prodotti in sconto e/o quelli per i quali è disponibile la confezione regalo, in modo da ricevere (o far recapitare) il regalo bello e pronto.

Le offerte in arrivo

Quale che sia il destinatario, con questa pagina Amazon cerca quindi di semplificare al massimo la ricerca. Tenete d’occhio la pagina e ricordatevi che l’ultimo venerdì del mese (quest’anno il 25 novembre 2022) ci saranno il Black Friday e il Cyber Monday, e come da tradizione Amazon lancerà una serie di sconti per tutta la settimana. Successivamente poi ci saranno le offerte di natale che si protrarranno per tutto il mese di dicembre, quindi le occasioni per risparmiare (anche) sui regali non mancheranno di certo.

L’ultima spiaggia

E poi ci sono sempre i buoni regalo, che trovate segnalati anche nel negozio di Natale Amazon appena aperto, nelle diverse opzioni a tema per le festività cliccando sulla specifica etichetta all’interno della pagina dedicata (oppure cliccando direttamente qui): ce ne sono di digitali, animati, da stampare o da inviare per posta, in modo da abbracciare tutte le varie possibilità e assicurare comunque un regalo quando il destinatario è una persona dai gusti difficili o non si hanno proprio più idee.