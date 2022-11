Matter su Philips Hue Bridge collegherà le lampade IKEA e Osram a Homekit

Come mostrato all’evento di lancio Matter di Amsterdam Philips ha già pronto il suo aggiornamento per il Bridge Hue che permette di gestire fino a 50 lampade e lampadine dell’azienda basate su Zigbee e gli sviluppatori Hue possono già sperimentarlo oggi visto che è stato già certificato.

Per averlo sui dispositivi già in mano agli utenti occorrerà attendere però l’inizio del 2023 quando sarà disponibile un aggiornamento Over The Air che sarà rilasciato per le ultime versioni del Bridge.

Nel frattempo sviluppatori che hanno già sperimentato i bridge aggiornati riportano comunque una interessante novità che permetterà agli utenti di risparmiare sia nell’acquisto di lampadine che di ulteriori bridge di terze parti come quello di IKEA.

Le lampadine smart di IKEA, Osram e altri produttori sono basate infatti su Zigbee e Hue Bridge aggiornato a Matter è in grado di mostrarle direttamente dentro “Casa” di Apple e nell’ecosistema Homekit: basterà mostrare di nuovo il bridge al sistema Apple. Si eviterà in questo modo di aggiungere un ulteriore bridge o di attendere la certificazione Matter per quello di IKEA e infine si potranno acquistare diverse tipologie di lampade e controller LED anche più economici di altri marchi.

Poiché la certificazione Matter nel caso di Philips Hue non si applica alle singole lampade, ma al Bridge Hue, tutti i dispositivi collegati correttamente al bridge vengono visualizzati anche tramite Matter in seguito.

Per chi volesse iscriversi al programma degli sviluppatori Hue la pagina di partenza è questa. Vi ricordiamo che se non siete direttamente interessati alla sperimentazione è bene attendere il rilascio dell’aggiornamento ufficiale anche per la piena compatibiità con i border router Matter di Amazon, Google e Samsung.

Per tutte le notizie su Matter vi rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.