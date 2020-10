Amazon compie 10 anni e lancia il concorso: si possono vincere 10.000 euro

Quest’anno Amazon compie dieci anni e per festeggiare l’evento è stato indetto un concorso grazie al quale, spendendo almeno trenta euro in un unico ordine, se ne possono vincere diecimila. Partecipare è molto semplice: per prima cosa, tra le ore 00:00 del 19 ottobre e le ore 23:59 del 15 novembre, è necessario effettuare dal proprio account Amazon.it un ordine di importo pari o superiore a 30 euro avente ad oggetto prodotti venduti e spediti da Amazon.

Bisogna però tenere bene in mente che per il raggiungimento della soglia minima non sono tenuti in considerazione i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi e tutti i prodotti o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica (come eBook, app, musica, software, buoni regalo, ecc.). Non vanno inoltre conteggiate eventuali spese di spedizione o confezioni regalo associate all’ordine, nonché i costi di iscrizione (es. iscrizione ad Amazon Prime). Insomma, solo 30 euro in prodotti venduti e spediti da Amazon.

Per ogni ordine idoneo che soddisfa queste condizioni, si riceverà un codice di partecipazione numerico all’estrazione dei Buoni Regalo. A questa estrazione parteciperanno massimo dieci ordini, quindi i codici ricevuti possono essere massimo dieci per account. Tutti i tuoi codici di partecipazione verranno inviati in un’unica e-mail il 19 novembre all’indirizzo e-mail associato al proprio account. Essere iscritti ad Amazon Prime però conviene perché gli abbonati avranno il doppio delle possibilità di vincere in quanto riceveranno due codici di partecipazione all’estrazione dei Buoni Regalo per ogni ordine idoneo. Quindi chi è scritto a Prime, con il numero massimo di dieci ordini effettuati nel periodo può ricevere fino a 20 “biglietti” virtuali.

Terminato il periodo di acquisto dettato dal concorso, il 23 Novembre – che non è scelto a caso perché è il giorno del decimo compleanno di Amazon.it – i codici di partecipazione vincenti verranno estratti in modo casuale.

I vincitori saranno avvisati via e-mail successivamente all’estrazione, tra il 24 novembre e l’8 dicembre 2020. I Codici di Partecipazione vincenti saranno, inoltre, pubblicati su questa pagina a partire dal 24 Novembre 2020. I Buoni Regalo saranno inviati ai possessori di codici di partecipazione vincenti tramite e-mail entro due mesi dalla data dell’estrazione.

Come primo premio, Amazon mette in palio due Buoni Regalo del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €. Per il secondo premio ci sono invece 10 Buoni Regalo da 1.000 € ciascuno mentre col terzo premio sono in palio 100 Buoni Regalo da 100 € ciascuno.