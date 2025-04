Amazon Compra per me è l’AI che fa acquisti per l’utente

Pubblicità

Amazon sta testando un nuovo pulsante battezzato Compra per me che permetterà agli utenti di acquistare prodotti da siti web di terze parti senza dover abbandonare l’app mobile del gigante dell’e-commerce. La funzionalità è alimentata da un’intelligenza artificiale in grado di operare in modo autonomo, in pratica si tratta di un agente AI che permette ad Amazon di effettuare gli acquisti per conto dell’utente.

Il mese scorso Amazon aveva lanciato una versione di prova che indirizzava gli utenti verso i siti di altri marchi per prodotti non venduti direttamente sulla piattaforma. Con il nuovo pulsante Compra per me, invece di essere reindirizzati al sito esterno per inserire manualmente i dati di pagamento e di spedizione, tutto il processo viene gestito automaticamente. La funzionalità sfrutta il sistema Nova AI di Amazon, che include un nuovo modello in grado di eseguire azioni all’interno del browser, integrato con il sistema Claude di Anthropic.

Come funziona Compra per me

Quando si seleziona un prodotto che supporta questa funzione, tutte le informazioni relative al prodotto vengono visualizzate direttamente all’interno dell’app di Amazon. Premendo il pulsante “Compra per me” si apre una pagina di checkout di Amazon, dove è possibile verificare i propri dati di pagamento.

Successivamente, l’intelligenza artificiale di Amazon trasmette in modo sicuro e criptato il nome, l’indirizzo e le informazioni di pagamento dell’utente per completare il processo di acquisto sul sito esterno.

Amazon assicura di non avere accesso agli ordini precedenti o separati provenienti da siti di terze parti. Anche se sarà possibile monitorare gli ordini direttamente tramite l’app di Amazon, per assistenza clienti e resi sarà comunque necessario visitare il sito del sito terzo.

Amazon non ha specificato se otterrà una commissione sugli acquisti effettuati tramite “Compra per me”, ma ha precisato che le aziende terze possono scegliere di non aderire alla funzionalità. Attualmente, il servizio è disponibile per un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti, su dispositivi iOS e Android.

Per il momento, la funzione è in fase di test con un numero limitato di marchi e prodotti, ma Amazon prevede di espanderla in futuro.

