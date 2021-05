Amazon Echo Show 5 ed Echo Show 8 edizione 2021

Amazon sta aggiornando due dei suoi display intelligenti, oltre ad aggiungerne un altro alla gamma. Il nuovo Echo Show 8 ha una fotocamera grandangolare da 13 megapixel che seguirà l’utente mentre si muove all’interno della stanza.

Nuovo Echo Show 8

Non si tratta di un dispositivo “motorizzato”, ed infatti non gira come l’Echo Show 10. Il dispositivo utilizza la panoramica e l’inclinazione virtuali, come la visualizzazione Portal di Facebook, ed è una funzione utile se ci si muove nella stanza durante le videochiamate.

Il nuovo Echo Show 8 ora ha un display a colori adattivo, a seconda della luce ambientale presente nella stanza. Il dispositivo vanta anche un processore octa-core e doppi altoparlanti stereo.

Echo show 8 costa 128,99 € Iva compresa.

Nuovo Echo Show 5

Amazon non ha incluso così tanti aggiornamenti sul nuovo Echo Show 5, che ora ha una fotocamera da 2 MP con il doppio della risoluzione del modello attuale. Puoi prendere il display intelligente in azzurro, antracite o bianco.

Inoltre, ben presto l’utente sarà in grado di aggiungere reazioni audio e visive alle chiamate Alexa, inclusi effetti di realtà aumentata, per renderle ancor più divertenti. Echo Show 8 supporterà anche le chiamate Zoom.

Un’altra funzionalità di Alexa in arrivo consentirà di impostare routine che si attivano quando rileva l’entrata o l’uscita da una stanza, come l’accensione o lo spegnimento delle luci. Alexa sarà anche in grado di attivare le routine quando sente determinati suoni, come un cane che abbaia o qualcuno che tossisce. Ovviamente, l’utente dovrà confermare di voler accettare funzionalità, prima della loro attivazione.

Echo Show 5 di seconda generazione costa 84,99 € Iva inclusa.

Echo Show 5 per bambini

Nel frattempo, Amazon ha creato una versione di Echo Show 5 per bambini. Ha temi della schermata iniziale adatti ai bambini, un abbonamento di un anno ad Amazon Kids+ incluso, e una garanzia di due anni contro eventuali danni.

Tutti questi modelli hanno un interruttore per la privacy, che può chiudere l’otturatore della fotocamera. E’ possibile anche utilizzare Echo Show 5 e 8 come telecamere remote per monitorare la casa tramite l’app Alexa, quando si è fuori.

I preordini sono già aperti. Sulle pagine di Amazon Italia si può pre ordinare sia il nuovo Echo Show 8 che il nuovo modello da 5″, con spedizioni il 9 giugno. Nel momento in cui scriviamo non è disponibile Echo Show 5 Kids, che sul sito USA ha un prezzo di 95 dollari e non sappiamo se arriverà nel nostro paese.

