Amazon eero Wi-Fi 6 è disponibile in Italia

Anche in Italia Amazon ha presentato eero 6: il nuovo sistema Wi-Fi mesh che include la rete Wi-Fi 6, tecnologia che promette velocità di connessione più elevate, prestazioni superiori e un migliore supporto per i dispositivi connessi contemporaneamente.

Poter fare affidamento su una copertura rapida e sicura in tutta la casa è possibile con eero 6, che permette una copertura Wi-Fi 6 per più di 75 dispositivi connessi simultaneamente. Dotato di un hub per la casa intelligente Zigbee integrato, eero 6 collega i dispositivi compatibili sulla rete, in questo modo non si ha bisogno di un hub separato. Si attiva sul servizio Internet esistente ed è retrocompatibile con tutte le generazioni precedenti dello stesso marchio, semplificando l’espansione o l’upgrade della rete.

I dispositivi eero si possono combinare e abbinare per realizzare un sistema personalizzato perfetto per la propria casa. Progettato per le case con connessioni Internet fino a 500 Mbps, un singolo eero 6 è un router Wi-Fi 6 mesh a tre bande ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato, e copre fino a 140 m². Una confezione da tre eero 6 offre fino a 460 m² di copertura, include un eero 6 e due estensori wifi mesh eero 6.

Tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia TrueMesh per gestire in modo “intelligente” il traffico di rete ed evitare buffering, blocchi o interruzioni, in questo modo è posibile spaziare tra streaming di contenuti in 4K, gaming e videoconferenze senza doversi preoccupare della velocità di connessione.

La configurazione del sistema eero 6 richiede pochi minuti, è sufficiente seguire le istruzioni in-app (ne abbiamo parlato in dettaglo nella recensione del precedente sistema). I passi da seguire sono semplici: scollegare il vecchio router, collegare il router eero 6 al modem e accedere all’app. Una volta che eero 6 è attivo e funzionante, si connettono i dispositivi domestici smart alla rete Wi-Fi e, grazie al “Frustration Free Setup”, il collegamento avviene in pochi passaggi. Dopo aver configurato l’account eero e Amazon, i dispositivi compatibili si collegano immediatamente alla rete e rimangono connessi anche quando si modifica il nome o la password della rete.

Funzioni per la “casa intelligente”

Con un hub Zigbee smart home integrato, eero 6 elimina la necessità di altri hub aggiuntivi. Dopo aver aggiunto l’account eero e Amazon, i dispositivi Zigbee come luci intelligenti, serrature, prese e altri dispositivi compatibili, si connettono direttamente a eero. Grazie all’app eero si può gestire la rete, mettere in pausa Internet, condividere la rete con amici o ospiti e altro ancora, anche quando si è fuori casa. Con la Skill eero per Alexa, è possibile utilizzare un dispositivo abilitato per Alexa o l’app Alexa per gestire tutte le funzionalità con la voce utilizzando comandi come “Alexa, attiva la rete ospite”.

Rete Wi-Fi sicura e protetta

eero lavora in background per proteggere la rete: per i router tradizionali è necessario scaricare e installare gli aggiornamenti di sicurezza, con eero gli aggiornamenti software offrono le patch di sicurezza, le correzioni di bug e gli update delle funzionalità più recenti. Per una protezione maggiore, gli utenti potranno a breve iscriversi a eero Secure per un elevato livello di sicurezza della rete Wi-Fi di casa, compresi i controlli parentali per la ricerca sicura: grazie a questa attivazione si bloccano i risultati inappropriati e si applicano i filtri dei contenuti social media, giochi, streaming, e dei contenuti per adulti, violenti o illegali.

Le funzionalità di sicurezza avanzate offrono un supporto per impedire l’accesso ai siti contrassegnati come dannosi, inclusi malware, spyware, botnet e siti di phishing. Inoltre, il blocco degli annunci pubblicitari aiuta a migliorare la navigazione e a prevenire diversi tracker presenti sul Web. Altra opzione in arrivo è eero Secure+, che include Secure e aggiunge la protezione di app di sicurezza apprezzate come 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione da malware e Encrypt.me per VPN sui dispositivi collegati.

Amazon eero 6: prezzi e disponibilità

I sistemi eero 6 sono disponibili su Amazon a 149 euro (confezione singola) e a 299 euro (confezione da tre). Opzionalmente sarà possiible abbonarsi ad eero Secure per 3,99 euro al mese e annualmente per 39.99 euro; a eero Secure + per 10,99 euro al mese e 109.99 euro per l’abbonamento annuale.

I sistemi eero precedenti (ne abbiamo parlato qui) sono disponibili a un prezzo inferiore:

• eero: 99 euro (confezione singola), 259 euro (confezione da tre); • eero Pro: 169 euro (confezione singola), 469 euro (confezione da tre).