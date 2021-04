Apple aumenta la produzione di M1 per iPad Pro e iMac

Con solo tre computer M1 Apple ha superato le vendite dei Mac Intel: ora che sono in arrivo anche i nuovi iPad Pro e iMac 2021 con processore M1, Cupertino aumenta gli ordinativi di produzione a TSMC.

Secondo quanto trapela dalla catena di fornitura di Apple, in precedenza TSMC aveva come obiettivo la produzione di 120.000 wafer al mese per la seconda metà di quest’anno. Ora sembra che la multinazionale di Cupertino abbia incrementato gli ordinativi presso il costruttore che prevede di lavorare fino a 140-150.000 wafer al mese già dal secondo trimestre in corso, fino al quarto trimestre.

Secondo una ricerca di mercato Apple venderà fino a 5 milioni di iPad Pro M1 entro quest’anno, come segnala Digitimes, purtroppo al momento non emergono ancora indicazioni sulle previsioni di vendita dei nuovi iMac M1. Per entrambi i prodotti si tratta di una aggiornamento sostanzioso e importante.

Il nuovo iPad Pro M1 da 12,9” offre per la prima volta uno schermo mini LED, lo stesso processore dei Mac Apple Silicon, connettività 5G e altre novità ancora. iMac M1 è un aggiornamento a lungo atteso dagli appassionati che stravolge completamente il computer desktop tutto in uno di Cupertino.

Tenendo presente che la domanda dei primi Mac M1, solo tre modelli MacBook Air, MacBook Pro 13” e Mac mini, tutti versione base e tutti con design identico ai modelli Intel, ha superato le aspettative di Apple e ha anche superato le vendite della maggior parte dei Mac Intel che rimangono a listino, è lecito attendersi vendite sostenute anche per iPad Pro e iMac M1.

