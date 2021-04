iOS e iPadOS 15 avranno nuove schermate Home e di blocco

I prossimi iOS e iPadOS 15, che Apple presenterà per la prima volta durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 di giugno, porteranno diverse novità e miglioramenti, tra cui una nuova schermata Home per iPad, una nuova schermata di blocco, un nuovo sistema di gestione delle preferenze dettagliato per notifiche e suoni e altro ancora.

L’ultimo report che anticipa le novità di iOS e iPadOS 15 si sofferma in particolare sulle preferenze per gestire suoni e notifiche. A seconda dello stato dell’utente si potrà precisare il comportamento del dispositivo a seconda che l’utente stia guidando, dormendo, lavorando ma sarà anche possibile creare categorie diverse di stato in base alle proprie esigenze.

Questo nuovo menu per le preferenze delle notifiche in iOS e iPadOS 15 sarà visualizzato nella nuova schermata di blocco, così come nel Centro di Controllo, sia per iPhone che per iPad. La gestione di diversi tipi di stato dell’utente permetterà anche di configurare risposte automatiche più personalizzate a seconda dei vari stati. Finora Apple permette di configurare una risposta automatica solo per quando l’utente è alla guida.

Sul tema privacy è in arrivo una nuova funzione che avviserà l’utente quando un’app tenta di raccogliere segretamente dati personali. Per iMessage sono indicate nuove funzioni che permetteranno di rendere più simile la piattaforma di messaggistica di Cupertino a un social, purtroppo però al momento Mark Gurman di Bloomberg non offre ulteriori dettagli.

Con iOS e iPadOS 15 gli utenti del tablet di Apple potranno posizionare i widget dove desiderano e non saranno più vincolati alla colonna Oggi sulla sinistra del schermo. Sembra sarà anche possibile sostituire completamente la griglia delle app della schermata Home per rimpiazzarla interamente con widget.

Tutto quello che sappiamo finora su iOS 15 è riassunto in questo articolo di macitynet. Tutte le novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile sono riassunte qui.