Amazon Fire HD 8 è da oggi disponibile in Italia

Dopo i preordini di settembre ora il nuovo tablet Fire HD 8 è disponibile per l’acquisto da questa pagina di Amazon a partire da 114,99 euro. Questo modello è più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente, vanta prestazioni più veloci del 30% e una batteria che assicura fino a 13 ore di autonomia con ricarica tramite USB-C.

Con Fire HD 8 è possibile svolgere più attività nello stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video, grazie anche al processore hexa-core. Ad esempio è possibile suddividere lo schermo per inviare una email mentre si partecipa a una videochiamata su Zoom, oppure cercare una ricetta mentre si guarda la propria serie TV preferita.

Lo schermo HD da 8″ è realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato ed è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente. Grazie alla maggiore autonomia della batteria (sulla carta fino a 13 ore) è possibile guardare a lungo contenuti in streaming HD con Dolby Atmos e navigare sul web, ascoltare musica e altro ancora.

L’opzione di duplicazione dello schermo permette anche di trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi, compatibili con la tecnologia Miracast, incluse varie TV di Samsung, Sony, LG e Philips , nonché smart TV con Fire TV integrata.

Con Fire HD 8 è possibile guardare film, serie TV, ascoltare canzoni, leggere libri, avviare app e giochi. È possibile visualizzare video in streaming o scaricati con abbonamenti Prime Video, Disney+, Netflix, NOW e altri servizi. Gli utenti abbonati ad Amazon Prime possono usufruire dell’archiviazione gratuita ed illimitata di fotografie in alta risoluzione, oltre a 5GB di archiviazione video.

Il produttore riferisce che il nuovo tablet della famiglia Fire è progettato all’insegna della sostenibilità ambientale e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly. Il 35% della plastica impiegata nella fabbricazione è riciclata post-consumo e il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili e può essere sostituito o riciclato.

Amazon Fire HD 8, nelle due versioni da 32GB o 64GB, è disponibile per l’acquisto a partire da 114,99 euro. Per proteggere al meglio il tablet è possibile acquistare separatamente le custodie in tessuto premium nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, disponibili a 39,99 euro.