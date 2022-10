Carbon Copy Cloner è già compatibile con macOS Ventura

Carbon Copy Cloner (CCC), una delle più note e apprezzate utility per il backup su Mac, è stata aggiornata e la versione 6.1.3 è compatibile con macOS Ventura.

L’utility in questione consente, tra le altre cose, di eseguire copie da disco a disco, anche partendo dal disco di sistema, permettendo di creare dischi con copie avviabili del sistema operativo originario.

Gli sviluppatori riferiscono che per usare Carbon Copy Cloner con macOS Ventura è necessario indicare delle autorizzazioni nelle Preferenze di Sistema relative a Sicurezza e Privacy abilitando l’accesso completo al disco per l’utility, ma ora questo procedimento è semplificato.

CCC 6 offre una opzione di automazione che, volendo, permette di far eseguire un’operazione quando è stata raggiunta una soglia di modifiche ai dati nel disco di origine. In questo modo, invece di essere eseguita ogni ora o ogni giorno, ecc., l’operazione può eseguita dopo che, ad esempio, 5 GB di dati sono stati modificat. È anche possiible farlo impostando un limite di tempo, ad es. non eseguire l’operazione più di una volta ogni 5 minuti.

Particolarmente utile la funzione “Confronta”: offre un confronto visivo dell’origine e della destinazione delle attività operazione e fornisce dettagli su eventuali differenze risultanti da un filtro operazione. È possiible sfruttare questa funzione per determinare rapidamente se manca qualcosa dal backup o se le differenze delle dimensioni delle cartelle risultano semplicemente da file che si trovano nel Cestino.

Carbon Copy Cloner 6 richiede un Mac con macOS 10.15 Catalina o seguenti. Per le precedenti versioni dei vari sistemi operativi di Apple, è ancora disponibile la versione 5, utilizzabile da OS X 10.11 El Capitan, fino a macOS 10.14 Mojave.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con consigli e suggerimenti su come eseguire il backup su Mac. Qui trovate i nostri suggerimenti su come prepararsi all’aggiornamento a macOS Ventura.