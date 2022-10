iPad 2022 richiede un adattatore per caricare Apple Pencil

Gli utenti del nuovo iPad 2022 di decima generazione con porta USB-C, dovranno per forza di cose usare un adattatore per poter caricare Apple Pencil di prima generazione, l’unica supportata da questo tablet, stilo finora disponibile solo con connettore Lightning. Questo almeno fino a quando Apple non lancerà una variante dello stilo di prima generazione sostituendo lo storico connettore Lightning con uno USB-C (e per quanto ne sappiamo non è attualmente in programma).

La soluzione alternativa è acquistare la nuova versione di Logitech Crayon, già proposto anche con connettore USB-C.

Ciò accade perché questo tablet, annunciato il 18 ottobre, supporta solo la prima generazione di Apple Pencil e non la seconda, ovvero quella che ha un lato piatto per la ricarica senza fili agganciandosi magneticamente al bordo abilitato di iPad Pro. Infatti iPad 2022 non offre questa opzione, quindi l’unico pennino Apple compatibile, Apple Pencil 1, necessita di un adattatore, visto che ha la spina Lightning mentre il nuovo tablet monta una sola presa di tipo USB-C.

Ecco perché Apple ha già preparato un adattatore pensato appositamente per questo scopo: si chiama banalmente Adattatore da USB‑C a Apple Pencil e chi ha già lo stilo può comprarlo direttamente da questa pagina di Apple Store al prezzo di 10 euro. Chi invece acquista una nuova Apple Pencil di prima generazione lo trova già incluso nella confezione. Viene presentato così:

L’adattatore da USB‑C a Apple Pencil è richiesto per abbinare e ricaricare la tua Apple Pencil (prima generazione) con un iPad (decima generazione). Basta collegare l’Apple Pencil a un’estremità dell’adattatore, e il cavo di ricarica USB‑C dell’iPad all’altra.

Va notato che l’adattatore non è una prolunga di conversione della spina Lightning ma presenta invece una porta USB-C alla quale va collegato un cavetto; di conseguenza la penna in ricarica non resta bloccata al tablet (o a un caricatore) ma gode di una certa mobilità data dal cavo.

Sarà curioso scoprire se è possibile utilizzarla mentre è in ricarica, seppur con la scomodità di dover sopportare le limitazioni date dal filo, o se invece durante questa fase ogni sua funzione viene disabilitata per velocizzarne la ricarica della batteria. In ogni caso si tratta di un dettaglio secondario, considerando che la ricarica di Apple Pencil richiede pochissimo tempo.

Per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Pro presentati oggi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre qui potete leggere di iPad 10 generazione. Insieme ai nuovi tablet Apple ha presentato anche la nuova Apple TV 4K.