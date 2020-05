Amazon Fire HD 8 migliora tutto e riduce il prezzo

Il colosso dell’e-commerce rinnova uno dei modelli più apprezzati dei suoi tablet per tutta la famiglia e l’intrattenimento: il nuovo Amazon Fire HD 8 (in preordine da questa pagina) migliora tutte le specifiche tecniche principali, offre più autonomia di funzionamento, per la prima volta implementa il connettore USB-C e ora viene proposto a un prezzo addirittura inferiore al modello precedente che sostituisce a listino.

Il costruttore dichiara un incremento delle prestazioni del 30% grazie al nuovo processore quad core che funziona alla velocità di 2GHz, affiancato a 2GB di memoria RAM. Nel modello precedente era sempre un quad core ma a 1,3GHz abbinato a 1,5GB di RAM.

Invece dei tagli da 16GB e 32GB il nuovo Amazon Fire HD 8 è proposto con capacità di archiviazione di 32GB oppure 64GB. Sempre presente però l’alloggiamento per le schedine microSD: nel modello sostituito si poteva arrivare a un massimo di 512GB tramite schedina da acquistare a parte, nel nuovo invece è possibile arrivare a ben 1 terabyte di spazio archiviazione.

Migliorano anche autonomia e tempi di ricarica. Il modello precedente poteva funzionare fino a 10 ore e richiedeva quasi 6 ore per una ricarica completa da zero tramite connettore micro USB. Invece il nuovo Amazon Fire HD 8 adotta finalmente il connettore USB-C, permettendo così di condividere lo stesso alimentatore e cavi tra più dispositivi: per una ricarica completa ora bastano meno di 5 ore per ottenere fino a 12 ore di funzionamento. Un’ora in meno per la ricarica e due ore in più di autonomia.

Rimane invariata la risoluzione dello schermo di 1.280 x 800 pixel e la possibilità di attingere a un vasto catalogo di milioni di film, serie TV, musica e canzoni, ebook Kindle, riviste, app e videogiochi sulle varie piattaforme di Amazon, molti dei quali inclusi anche gratis nell’abbonamento Amazon Prime. Con questo tablet arriva anche una nuova modalità gioco che blocca la visualizzazione delle notifiche per non distrarre l’utente.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Fire HD 8 è disponibile in preordine da oggi, a partire da 99,99 euro da questa pagina di Amazon: è disponibile nel colore nero e le spedizioni inizieranno il 3 giugno. Le cover per il nuovo tablet Fire HD 8 sono disponibili nei colori blu-grigio, grigio chiaro, antracite, malva al prezzo di 34,99 euro.

