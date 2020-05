Promozione dell’estate: Windows 10 completamente gratis

Una delle promozioni più grandi dell’estate 2020 è qui: grazie alla Keysworlds Summer Sale 2020 è possibile acquistare uno dei software proposti in sconto ed ottenere automaticamente la licenza completa di Windows 10 gratuitamente.

Innanzitutto: KeysWorlds.com è un negozio online che vende le licenze di tantissimi programmi e videogiochi. Bastano pochi minuti per fare acquisti in tutta sicurezza con PayPal, carta di credito o di depito (e non solo) e ricedere immediatamente la licenza del software appena comprato.

Sono già diverse centinaia le persone che hanno fatto acquisti sul portale – spiega la società – e per chi ne avesse bisogno è possibile parlare con il supporto clienti per maggiori informazioni o qualsiasi aiuto nel caso ce ne fosse bisogno.

La promozione

Sono diverse le offerte in corso. Tra le più succose quella che consente di comprare in sconto la suite di Microsoft Office in versione 2016 o 2019 oppure il pacchetto Microsoft Office 365 Pro Plus e, come dicevamo, ricevere gratuitamente la licenza per Windows 10 in versione Home oppure Professional in base all’opzione selezionata in fase di acquisto.

In alternetiva è possibile acquistare Microsoft Office per Mac al 50% di sconto: basta inserire il codice SUMMER50 nel carrello prima dell’acquisto. Anche in questo caso è possibile scegliere tra l’edizione 2016 e quella 2019.

Di seguito vi segnaliamo altre interessanti offerte che, con lo stesso codice SUMMER50, taglia il prezzo del 50%.

Ci sono anche diversi altri software scontati invece del 38% usando il codice SUMMER38. Di seguito la lista delle migliori offerte.

Per qualsiasi dubbio o domanda potete contattare il servizio clienti all’indirizzo [email protected]