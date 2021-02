Amazon Fresh è arrivato a Roma

A partire da questo momento, Amazon Fresh è disponibile per i clienti Amazon di Roma. A quasi un mese di distanza dal lancio a Milano, il servizio di consegna della spesa in giornata compreso nell’abbonamento Amazon Prime ora è attivo anche nella capitale: vi si può accedere direttamente da questa pagina del sito ufficiale oppure tramite la shopping app di Amazon.

«Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa» ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. «I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro».

Perciò i clienti Amazon Prime a Roma, nelle aree coperte dal servizio – da Cecchignola, a Prima Porta e Centocelle – potranno fare la loro spesa settimanale con Amazon Fresh e trovare prodotti freschi, i propri marchi preferiti e tanto altro, con consegna in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. E’ anche possibile scegliere la consegna della spesa in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99 euro sempre per ordini superiori ai 50 euro.

«La consegna della spesa in giornata da Amazon Fresh e dai partner locali» si legge nel comunicato stampa «raggiungerà milioni di clienti Amazon Prime, con l’apertura del servizio in altre città prima della fine dell’anno», anche se per il momento non è stato reso noto un elenco delle prossime città in cui verrà lanciato il servizio, quindi dovremo attendere che la stessa Amazon ne ufficializzi l’ampilamento dei CAP.

Amazon Fresh, lo ricordiamo, offre una selezione di oltre 10.000 prodotti da un’ampia scelta di carni tra cui tagli pregiati come la Chianina oppure il Black Angus e pesce come salmone, pesce spada, orate e molto altro di Fiorital, ma anche snack come la frutta secca Happy Belly, i biscotti Gentilini e prodotti biologici quali verdura, uova, prodotti in scatola, pasta, carne.

E ancora prodotti regionali come Porchetta di Ariccia Igp, Guanciale per Amatriciana, Carciofi con Gambo alla Romana, Tonnarelli Freschi all’Uovo fino agli articoli per la cura della casa e tutto il necessario per la propria spesa. La selezione di Amazon Fresh include inoltre prodotti di startup italiane come la pugliese Pralina che propone piatti casalinghi pronti, preparati con varietà di ortaggi biologici locali, oppure il caffè artigianale a lenta lavorazione di Caffè Morettino dalla Sicilia, fino alla famosa Bottarga MR Morris e altre specialità kosher.

