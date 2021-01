Amazon Fresh a Milano consegna la spesa in giornata

L’opzione di consegna Amazon Fresh è ora disponibile anche per Milano. Il servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di una o due ore a scelta, è ora disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano e comuni limitrofi, nelle aree coperte dal servizio, sia con Amazon Fresh sia con U2 Supermercato.

Con una selezione di oltre 10.000 prodotti, Amazon Fresh propone il necessario per la propria spesa: dalla carne, tra cui la Scottona di Chianina di Lombardia Carni oppure il Black Angus di Carni dal Mondo, il pesce, gli snack, la frutta secca, fino ai prodotti biologici tra cui verdura, pasta, uova, prodotti in scatola, e anche il necessario per la cura della casa e molto altro.

La selezione di Amazon Fresh è arricchita anche da prodotti di startup italiane, come le siciliane Komoosee e Assai, che offrono prodotti artigianali locali, tra cui la cioccolata di Modica e i pomodori secchi, oppure Mycookingbox, startup della Lombardia, che propone scatole per cucinare con tutti gli ingredienti pronti per preparare cene gourmet e i migliori piatti della tradizione, a casa propria.

I clienti Amazon Prime possono fare la loro spesa e riceverla in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. Quelli che si trovano nelle aree con CAP idonei, possono richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con l’opzione Amazon Fresh, e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa.

Come dicevamo per la prima volta, i clienti Amazon Prime a Milano e in diversi altri comuni dell’hinterland (inclusi Cologno Monzese, Rho e Opera) nelle aree coperte dal servizio, potranno fare la loro spesa settimanale su Amazon Fresh e U2 Supermercato attraverso l’app di Amazon oppure sul sito alla pagina di Amazon Fresh e di U2 Supermercato.

Qui è’ possibile trovare i propri marchi preferiti e ricevere la consegna della spesa in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su sette. Si può anche programmare la consegna in una finestra programmata di un’ora al costo aggiuntivo di 4,99 euro per ordini superiori ai 50 euro.

Stando a quanto appena annunciato dalla società, la consegna della spesa in giornata da Amazon Fresh e dai partner locali sarà estesa ai milioni di clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della fine dell’anno.

Tutti gli articoli di macitynet che perlano di Amazon sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le notizie che trattano di Finanza e Mercato si parte dai rispettivi collegamenti.