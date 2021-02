Ugreen 20197, hub USB-C con 4 USB e HDMI in offerta a 18,39 euro con codice

Non è tra i più completi che trovate in commercio, ma se quel che offre vi basta, allora quello di Ugreen attualmente in promozione è l’hub con uno dei prezzi più bassi in assoluto per un accessorio con queste caratteristiche. Lo comprate su Amazon a 18,39 euro attivando la casella “coupon” prima di aggiungerlo nel carrello.

Una delle sue caratteristiche principali riguarda l’ingombro: è tra i più compatti e sottili che potete comprare oggi (misura circa 12 x 2,5 x 1,5 centimetri), questo perché utilizza una scocca in alluminio, quindi non ha bisogno di ampi spazi per dissipare il calore perché sono sufficienti le proprietà del metallo che riveste i circuiti. Poi, perché le porte che mette a disposizione non sono così esose in termini di consumi energetici e di prestazioni.

All’estremità opposta a quelle del cavetto USB-C – lungo 15 centrimetri e necessario per collegare la periferica a computer, tablet e smartphone dotati di questa presa – è presente una porta HDMI con supporto a TV e monitor con risoluzione fino al 4K @ 30 fps, il che consente quindi di aggiungere uno schermo secondario al MacBook oppure mostrare sul grande schermo quel che viene riprodotto su un iPad Pro o su uno smartphone Android.

Lungo un lato offre invece quattro porte USB-A 3.0, utili per collegare periferiche esterne e trasferire dati a 5 Gbps. Potete usarle per collegarci tastiera e mouse con filo, una stampante, una webcam, una chiavetta USB o un hard disk, oppure un adattatore Bluetooth o ancora uno smartphone per il backup.

I limiti di questo hub sono più di uno. Innanzitutto, le prese non trasferiscono energia, quindi come appena detto si possono usare solo per collegare periferiche esterne o trasferire i dati. Inoltre manca una presa USB-C passante, quindi il dispositivo collegato non può essere ricaricato collegando l’alimentatore all’hub. Questo non è un problema sui MacBook che presentano almeno una seconda porta USB-C mentre limita l’utilizzo con smartphone, tablet e computer come i MacBook 12 che offrono soltanto una presa USB-C.

Il punto di forza però come detto è l’estrema compattezza: occupa pochissimo spazio e ve lo potete tenere sempre in tasca, pronto all’occorrenza. Non è invece una di quelle soluzioni più complete da tenere nel taschino della valigetta del computer perché ad esempio manca anche una presa Ethernet RJ45 per il collegamento ad Internet via cavo (utile non solo a casa ma anche in alberghi e luoghi pubblici dove è disponibile) e gli slot per leggere schede microSD e SD, utili a chi scatta foto o registra video con fotocamere DSLR e action cam, per dire.

Se però presa HDMI e 4 USB sono sufficienti per l’utilizzo che si intende farne, allora Ugreen 20197 è un valido acquisto soprattutto adesso: costa 22,99 euro ma attivando la casella “Applica coupon 20%” prima di aggiungerlo nel carrello si ottiene infatti uno sconto che porta il prezzo a 18,39 euro.