Con Amazon Luna GameNight tutti giocano sul TV con lo smartphone

Amazon annuncia il rilancio di Luna, il suo servizio di cloud gaming, con importanti novità pensate per rendere l’esperienza di gioco più accessibile e divertente per gli abbonati Prime: adesso la piattaforma di videogiochi in streaming offre gratuitamente ai membri Prime una nuova collezione chiamata GameNight.

Al momento del lancio include oltre 25 titoli multiplayer pensati per essere giocati insieme a familiari e amici, senza bisogno di un controller, utilizzando semplicemente uno smartphone come dispositivo di controllo.

GameNight comprende una selezione di titoli classici rielaborati in versione multiplayer come Angry Birds Flock Party, The Jackbox Party Pack 9 e Tetris Effect: Connected, oltre a giochi originali sviluppati da Amazon come Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco d’improvvisazione ambientato in un’aula di tribunale con una componente AI, che purtroppo è pero disponibile solo in inglese.

Grazie al rinnovo di Amazon Luna, la collezione di giochi di società GameNight permette a più utenti di partecipare facilmente alle sessioni di gioco, scansionando un codice QR e usando il proprio telefono come controller, favorendo così partite tra amici senza dover acquistare hardware aggiuntivo.

Non solo GameNight, gli altri giochi

Il servizio continua a offrire anche videogiochi che richiedono un controller dedicato, sia Bluetooth che Wi-Fi, come nel caso del controller proprietario Luna. Tra le novità in arrivo nella libreria ci sono titoli tripla A di alto profilo, come Indiana Jones and the Great Circle, che peraltro è incluso nell’abbonamento standard, quindi giocabile gratuitamente con chiunque abbia un abbonamento Amazon Prime. Per inciso, potreste anche provare a registrarvi gratuitamente per un mese.

Tra gli altri titoli in lista anche Kingdom Come: Deliverance II e Hogwarts Legacy. Inoltre, con l’abbonamento Luna Premium (ex Luna+), è possibile accedere a un catalogo ancora più ampio di giochi, che include titoli come EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor e Batman: Arkham Knight.

Le novità di Amazon Luna puntano a rilanciare il servizio, questa volta anche come piattaforma di intrattenimento da condividere con familiari e amici, una gradita espansione per gli abbonati Prime.

