Amazon Luna, anche in Italia il servizio di cloud gaming

Anche in Italia è disponibile Luna, servizio di cloud gaming di Amazon. Il servizio in questione – disponibile per le persone già abbonate a Prime – permette di giocare in streaming, alla stregua di come è possibile fare con la visione dei serie e film, senza bisogno di una console fisica e senza scaricare il videogioco su un supporto o su una cartella.

Il catalogo di giochi a disposizione prevede per ora un centinaio di titoli, alcuni anche etichettati con la tripla A e già noti (non ci sono esclusive); altri (es. alcuni titoli di Ubisoft, Epic Games) sono disponibili collegando l’account di terze parti permettendo di acquistare giochi selezionati o avviare titoli che si possiedono già.

Per giocare basta una connessione veloce (cablata o wireless); è supportata la risoluzione Full HD (1080p) a 10GB/ora ma si può giocare anche a 720p (5 GB/ora). Il servizio regola in ogni caso automaticamente la risoluzione per offrire la migliore esperienza di gioco in base alla propria connessione Internet.

Amazon Luna è utilizzabile su Fire TV, tablet Fire, da PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi Android vari e anche con alcune smart TV di Samsung e LG.

Dalla schermata principale (si parte da qui) è possibile accedere alla libreria, alle playlist, a funzioni di ricerca.

Una funzione denominata couch permette di giocare in co-op locale con i propri amici, anche se non sono abbonati a Luna: basta avviare un gioco, aprire una sessione di Luna Couch e condividere il codice con i propri amici; per unirsi alla partita, questi devo andare su luna.amazon.it/couch.

Non mancano funzioni per lo streaming del gioco: la possibilità di trasmettere il proprio gameplay e chattare con amici e follower usando Twitch.

Dalle Impostazioni è possibile visualizzare cronologie di acquisto, modificare impostazioni relative alla qualità audio/video, la lingua preferita per i giochi, impostazioni di controllo parentale (un PIN per gli acquisti, la trasmissione, nascondere trailer, ecc.)

Amazon ha previsto anche un controller ufficiale (con un form factor che ricorda quello di Xbox): il prezzo di listino di quest’ultimo è di 69,99€ ma fino al 27 novembre costa 39,99 euro (si può già acquistare). Il controller in questione (non obbligatorio) consente di giocare su una macchina desktop e passare sullo smartphone, rilevando il trasferimento in automatico. Sul controller non manca ovviamente il microfono per richiamare “Alexa” e il jack da 3,5″ per le cuffie. Si configura usando l’app Luna Controller ma una porta USB-C consente l’utilizzo anche tramite filo.

Tra i pochi titoli già disponibili – giocabili senza alcun costo aggiuntivo – segnaliamo Fortnite e Trackmania. Altri titoli in arrivo (alcuni a pagamento), sono: Ride 4, Get Packed: Couch Chaos, Encodya, Qube 10th Anniversary e Tiny Lands.

Amazon ha previsto anche una versione “Plus”, Luna+, a 9,99€ al mese, che offre ancora più titoli ( Sonic Mania, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Control Ultimate Edition, The Forgotten City, Citizen Sleeper e Batman: Arkham Knight), e consente di ridurre i tempi di attesa per l’ingresso ai server.

Avere successo con il loud gaming non è semplice come potrebbe sembrare: Google ci aveva provato con Google Stadia ma è durata poco.

Per avere tutte le informazioni sulle offerte Amazon Prime, il link da seguire è direttamente questo. Invece per conoscere tutti i vantaggi e i dettagli dell’abbonamento Amazon Prime, invece, non vi resta che connsultare questo articolo di macitynet.