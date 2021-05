Amazon Prime Day 2021 arriva prima del previsto

Da quando Amazon nel 2015 ha inventato dal nulla la festa maratona di sconti si è svolta nel mese di luglio, con l’eccezione dello scorso anno quando per pandemia è stata posticipata a ottobre, in ogni caso quest’anno Amazon Prime Day 2021 arriverà prima del previsto, probabilmente a giugno

L’annuncio arriva direttamente dal colosso dell’e-commerce che recentemente ha presentato risultati record per il primo trimestre dell’anno, come Apple e altri big tecnologici grazie alla spinta degli acquisti per lavoro e scuola da remoto. In realtà Amazon aveva pensato di anticipare Prime Day già nel 2020, ma a causa del Covid è stata costretta a posticiparlo a ottobre.

Le ragioni dell’anticipo di Amazon Prime day 2021 sono illustrate dal responsabile finanziario del colosso, Brian Olsavsky, riportato da CNBC che indica le Olimpiadi a luglio, oltre che essere un mese di vacanza per molte famiglie. Il dirigente ha dichiarato che l’evento si svolgerà nel secondo trimestre inoltrato, senza indicare però una data esatta: analisti e osservatori puntano al mese di giugno.

L’anticipazione di Amazon Prime Day 2021 si fa già sentire anche nelle previsioni finanziare del colosso: le linee guida per il fatturato atteso nel secondo trimestre puntano a 110-116 miliardi di dollari, quindi oltre i 108,6 miliardi di dollari previsti dagli analisti di Wall Street. Per gli osservatori la mossa è giusta perché la festa degli sconti degli abbonati ad Amazon Prime spingerà molti ad effettuare acquisti in un periodo in cui tutti sperano o cominciano a tornare a una vita più normale, con meno limitazioni.

Infine l’anticipo di Amazon Prime Day 2021 permetterà al colosso di incrementare vendite e numeri, addolcendo il confronto con i record registrati con il boom degli acquisti da casa in piena pandemia nello stesso periodo del 2020.

