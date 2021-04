Amazon vola nei risultati del primo trimestre 2021

Che la pandemia faccia bene ai colossi della tecnologia è noto fin dallo scorso anno: dopo i risultati di Apple e Microsoft, anche quelli di Amazon per il primo trimestre 2021 volano superando le previsioni degli analisti.

Nei primi tre mesi di quest’anno le vendite sono aumentate del 44% toccando quota 108,5 miliardi di dollari: erano 75,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2020. Si tratta del 78esimo trimestre di crescita continua a due cifre, e per quest’anno l’incremento è il più alto registrato fin dal 2011.

Il profitto di Amazon nel primo trimestre 2021 è pari a 8,1 miliardi di dollari, contro i 2,5 miliardi dello scorso anno, superando le previsioni degli analisti. Da aprile 2020 al 31 marzo 2021 Amazon ha totalizzato 26,9 miliardi di dollari in profitti: per un confronto basti pensare che tra il 2017 e il 2019 la società ha guadagnato 24,7 miliardi di dollari. Questo significa che in un anno di pandemia con il boom degli acquisti online, Amazon ha guadagnato di più che nei tre anni precedenti sommati insieme.

Ancora prima dei risultati del primo trimestre 2021, Amazon ha recentemente annunciato che gli abbonati ad Amazon Prime nel mondo ora sono 200 milioni. Va a gonfie vele anche la divisione Amazon Web Services, siglata AWS, che propone servizi cloud alle società di qualsiasi dimensione: il fatturato sale a 13,5 miliardi di dollari, un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2020, arrivando ora a contare il 12% del fatturato complessivo del colosso.

