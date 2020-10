Amazon Prime Day 2020: ecco quali sono stati i prodotti più venduti

Chi vende su Amazon, per la maggior parte piccole e medie imprese, ha superato 3,5 miliardi di dollari con le vendite durante il Prime Day, registrando un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno. Allo stesso tempo i clienti Amazon Prime hanno risparmiato più di 1,4 miliardi di dollari grazie agli sconti durante i due giorni di evento.

Sono questi i risultati che Amazon ha pubblicato oggi mostrando come, a livello globale, le principali categorie in cui i clienti hanno fatto acquisti e risparmiato includono Casa, Elettronica, Alimentazione e Benessere. Alcuni dei prodotti più acquistati nel mondo sono stati Echo Dot, Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa, iRobot Roomba, il filtro personale per l’acqua LifeStraw e Lego Star Wars Casco di Stormtrooper.

Com’è andata in Italia

Nel nostro paese grazie al Prime Day sono stati risparmiati più di 40 milioni di euro. Oltre il 13% dei prodotti acquistati dai clienti su Amazon.it sono stati prodotti culturali tra cui libri, eBook, DVD, CD e vinili. Tra i più venduti c’è FIFA 21 PlayStation 4 con upgrade per PS5 ma anche molti giochi da tavolo come LEGO-Classic Scatola Mattoncini Creativi, Risiko e L’Allegro Chirurgo, oltre al Termometro Digitale Farmamed e alle mascherine protettive FFP2 di Jiandi, una probabile conseguenza del recente ritorno di fiamma nella pandemia di coronavirus. Un altro gadget molto venduto è stato il Ninebot di Segway, giusto in tempo per poter approfittare del bonus mobilità che si potrà ritirare a partire dal 3 novembre.

Com’è andata nel resto del mondo

I clienti Amazon Prime degli altri paesi hanno fatto acquisti in tutte le categorie tra cui elettronica, bellezza, moda, alimentari, giocattoli, arredamento, prodotti essenziali di tutti i giorni, materiale scolastico e altro ancora. Tra i prodotti in offerta più acquistati, escludendo i dispositivi Amazon, negli Stati Uniti sono andati forte gli aspirapolvere Roomba di iRobot mentre in Regno Unito ha venduto bene lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 6 6000N.

Negli Emirati Arabi Uniti sono state vendute tantissime macchine da caffè Nescafe Dolce Mini Me, mentre in Turchia c’è stato un boom di vendite dei computer portatili HP. In Spagna le Finish Powerball All in 1 Max mentre in Francia tanti Pannolini Pampers Premium Protection e il set Lego Harry Potter del gufo Edvige.

I giochi LEGO sono stato un best buy anche a Singapore con il set generico LEGO Classic Scatola costruzioni Grande e nei Paesi Bassi con il LEGO Star Wars Casco di Stormtrooper, mentre in Lussemburgo, in Germania, in Belgio e in Austria sono state vendute molte microSD della serie SanDisk Extreme. In Giappone sono stati venduti soprattutto gli SwitchBot per automatizzare la casa, mentre in Cina il NAS Desktop di WD. Per finire in Australia il grosso delle vendite ha riguardato il set Philips Hue Smart Lighting.