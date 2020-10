Amazon Prime Day per gli smartphone Xiaomi fino a 200 euro di sconto

L’Amazon Prime Day 2020 appena iniziato, che terminerà nella giornata di domani, non risparmia neppure gli smartphone Xiaomi. Sono tantissimi i modelli in lista, anche top di gamma. Proprio su Xiaomi Mi 10 si risparmiano addirittura 200 euro rispetto al listino originale. Ecco tutti gli sconti per acquistarne uno.

Xiaomi non ha più bisogno di presentazioni, ed è ormai uno dei brand più noti quando si parla di smartphone Android. Da notare che tutti supportano il Google Play Store e i servizi Google, già preinstallati, naturalmente in lingua italiana. Sono tantissimi gli smartphone in sconto per il Prime Day.

Si parte dagli entry level economici, come il Redmi 9C con 2GB e 32GB di ROM, che non rinuncia ad un ampio schermo da 6.53 pollici HD+ con notch a goccia e potente batteria da ben 5000 mAh, mentre lato multimediale non manca una camera selfie da 13 MP per il Face Unlock, e una tripla configurazione sul posteriore.

In offerta c’è pure la serie Note, con Xiaomi Redmi Note 9S con memoria 128 + 6 GB, display con una diagonale da ben 6,67 pollici, con risoluzione 1080 x 2400, con una densità di pixel per pollice di 395 ppi, naturalmente tecnologia IPS LCD a 16 milioni di colori.

Ancora, in socnto il modello Xiaomi Redmi Note 9 PRO con display da 6.67 pollici FHD+ DotDisplay, supportato da 6GB RAM di RAM + 64GB ROM, Quad Camera, batteria da 5020mah, e supporto NFC.

Tra i tanti sconti anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, in versione 64 + 6 GB, con processore MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (con sensori da 64MP + 8MP + 2MP + 2MP), naturalmente con supporto alla lingua italiana e alla garanzia europea.

Se volete, invece, i terminali della più recente line up, dovrete volgere l’attenzione ai Mi 10. Nella lista sconti si parte con Xiaomi Mi 10 Lite, smartphone con schermo da 6.57 pollici FHD+ e design DotDisplay, con 6GB di RAM, 128GB di ROM, Quad Camera, e batteria da ben 4160mah.

In sconto anche Xiaomi Mi Note 10 Lite con schermo curvo ai bordi con diagonale da 6.47 pollici e tecnologia AMOLED FHD, supportato da 6GB di RAM, 64GB di ROM, Quad Camera con sensore principale da 64 MP, e batteria monstre da 5260mah

Ultimo, ma non certamente per importanza, lo sconto su Xiaomi Mi 10, il più importante a livello quantitativo: ben 200 euro di risparmio sulla versione dello smartphone con memoria 8+256 GB.

Di seguito la lista dei terminali in sconto.



