Visualizza iPhone 12 e HomePod mini in realtà aumentata

Da alcuni anni a questa parte Apple permette di osservare da vicino i suoi nuovi computer e dispositivi in AR: ora che le novità del keynote Apple 13 ottobre sono state annunciate è possibile dare un’occhiata a iPhone 12 e anche HomePod mini grazie alla realtà aumentata.

È possibile osservare tutti i modelli degli iPhone 12 e iPhone 12 Pro in tutte le colorazioni in realtà aumentata a partire dalle pagine web dedicate ai prodotti. In questo modo gli utenti possono visualizzare un modello ultra dettagliato sulla propria scrivania, sperimentando con le varie colorazioni in arrivo, anche per effettuare confronti tra reale e virtuale, affiancando iPhone 12 in realtà aumentata al proprio iPhone o un altro terminale.

Gli iPhone 12 sono in arrivo in 5 colori, visibili in realtà aumentata da qui: bianco, nero, blu, verde e anche rosso (Product)RED: in Italia si parte da 839 euro per iPhone 12 mini e da 939 euro per iPhone 12. Invece gli iPhone 12 Pro, visibili in realtà aumentata da qui, arrivano in 4 colori: argento, grafite, oro e blu pacifico: in Italia si parte da 1.189 euro per iPhone 12 Pro e da 1.289 euro per iPhone 12 Pro Max.

Nel momento in cui scriviamo Apple non ha ancora annunciato la disponibilità di HomePod mini per l’Italia: arriverà in USA dal 6 novembre al prezzo di 99 dollari. Per questa ragione per visualizzare HomePod mini in realtà aumentata occorre partire dalla pagina di presentazione dello speaker sul sito Apple negli USA e da qui scorrere in basso fino al collegamento per la visualizzazione in realtà aumentata.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.