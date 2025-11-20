Facebook Twitter Youtube

Amazon Prime Video ti riassume le serate TV con video AI

Di Emiliano Contarino
Amazon prosegue il suo percorso di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma Prime Video annunciando il lancio dei “Video Recaps”. Si tratta di una nuova funzionalità, pensata per migliorare l’esperienza di fruizione delle serie TV, soprattutto quelle molto lunghe quando passa troppo tempo tra l’una e l’altra stagione.

Sfruttando l’AI generativa crea automaticamente riassunti video di qualità cinematografica. Questo permette agli spettatori di ricollegarsi rapidamente alla trama prima di iniziare una nuova stagione.

Dal punto di vista tecnico, il sistema rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla funzione “X-Ray Recaps” già disponibile, che si limita a fornire sintesi testuali. Il processo alla base dei nuovi Video Recaps è completamente automatizzato: l’intelligenza artificiale analizza l’intera stagione di una serie identificando autonomamente i punti chiave della trama, gli archi narrativi dei personaggi e gli eventi necessari per comprendere il contesto degli episodi successivi.

Una volta isolati i momenti salienti, l’algoritmo seleziona le clip video più appropriate e le assembla, sincronizzando le immagini con frammenti di dialoghi originali, effetti sonori e musica di sottofondo. A legare il tutto interviene una voce narrante, anch’essa generata dall’AI, che accompagna lo spettatore attraverso la sintesi degli eventi.

Una novità certamente positiva per gli utenti, che in passato hanno invece dovuto ingoiare bocconi amari.

Un vero primato

Gérard Medioni, vicepresidente della tecnologia presso Prime Video, ha descritto questa innovazione come un primato nel settore dello streaming, sottolineando come l’obiettivo sia quello di rimuovere l’attrito del dover “ripassare” mentalmente o rivedere vecchi episodi.

L’integrazione nell’interfaccia utente è stata studiata per essere intuitiva: navigando nella pagina di dettaglio di una serie supportata, l’utente troverà un’opzione specifica per avviare il riassunto.

Disponibilità

Attualmente, la funzionalità è stata rilasciata in fase beta ed è soggetta a specifiche limitazioni geografiche e di contenuto. Il servizio è accessibile inizialmente su TV e dispositivi connessi negli Stati Uniti e supporta esclusivamente una selezione di titoli Amazon Original in lingua inglese.

Tra le prime produzioni a beneficiare di questa tecnologia figurano serie di rilievo come Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, Bosch e The Rig.

Amazon ha comunque pianificato di estendere il supporto a una gamma più ampia di dispositivi e, presumibilmente, ad altri mercati nei prossimi mesi, confermando la volontà di rendere l’AI una componente centrale anche all’interno del proprio ecosistema dell’intrattenimento digitale.

Prime Video è disponibile anche in Italia come parte dell’abbonamento Prime

