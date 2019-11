Amazon sconta il Magic Mouse 2 del 25%: solo 65 euro

Il Magic Mouse 2 è ancora in sconto e ora persino ad un prezzo più basso di quello dei giorni scorsi:64,60€.

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricavabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce. Ecco qui di seguito le caratteristiche così come le presenta Amazon

Completamente ricaricabile: le batterie tradizionali non servono più.

Ha meno componenti perché la batteria è integrata e la parte inferiore del guscio è formata da un unico pezzo.

Il mouse è più leggero e con una base d’appoggio ancora più stabile: ha meno attrito e scivola alla perfezione sulla scrivania.

E sulla superficie Multi-Touch puoi usare semplici gesti come sfogliare le pagine web o scorrere documenti.

Magic Mouse 2 è subito pronto all’uso e si abbina automaticamente al tuo Mac.

Bluetooth

Porta Lightning per la ricarica

Di listino e su Apple Store on line lo paghereste 85 euro. A ben guardare è possibile, in alcune occasioni, trovarlo a prezzo più basso, ma oggi non ci sono rivenditori autorizzati che lo vendono con il 25% di sconto, quindi 64,60 euro. Si tratta del prezzo più basso, al netto dei centesimi, di queste ultime settimane

