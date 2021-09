Amazon venderà televisori con il suo marchio in USA

Amazon è ormai pronta ad entrare nel mercato dei televisori. Se siete tra i tanti che amano fare shopping sul noto sito di e-commerce, sappiate che per il prossimo Cyber ​​Monday potrete anche mettere nel carrello TV a marchio Amazon.

Secondo Insider, il gigante dell’e-commerce sta pianificando di lanciare i propri televisori negli Stati Uniti già a ottobre, giusto in tempo per la stagione dello shopping natalizio. Secondo quanto riferito, il progetto è stato in sviluppo per quasi due anni dai team di Amazon Devices e Lab126; per chi non lo sapesse è la divisione di ricerca e sviluppo responsabile della progettazione dei prodotti dell’azienda che includono Kindle e gli altoparlanti Echo.

Insider afferma, tuttavia, che i modelli che dovrebbero essere lanciati a ottobre sono stati progettati e prodotti da terze parti come TCL. Il team interno di Amazon sta apparentemente lavorando su una TV separata, anche se non è chiaro se verrà rilasciata anche negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i televisori di terze parti, Insider afferma che saranno alimentati da Alexa, come ci si aspetterebbe da una TV a marchio Amazon. La pubblicazione non ha precisato, però, se eseguiranno anche il software Fire TV dell’azienda.

Ricordiamo che Amazon vende già televisori con Fire TV, ma con i marchi dei rispettivi produttori. Questi prossimi televisori, invece, avranno il marchio Amazon anche se realizzati da società di terze parti, simili ai televisori AmazonBasics che il gigante dell’e-commerce vende in India.

Ricorderete che la società ha già rilasciato una TV da 55 pollici e un modello da 50 pollici con il marchio AmazonBasics l’anno scorso. Secondo quanto riferito, i prossimi modelli previsti per l’uscita negli Stati Uniti saranno compresi tra 55 e 75 pollici, anche se si dovrà attendere ulteriori informazioni per scoprire se si tratterà di modelli a basso costo come i televisori rilasciati in India o se, al contrario, Amazon entrerà nel mondo delle TV top di gamma o comunque di fascia più alta rispetto a quanto fatto in precedenza.