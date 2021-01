Amazon vi regala la pellicola Belkin Invisiglass per iPhone 11 Pro Max e XS Max: solo 2,49 euro

Incredibile offerta per tutti coloro che hanno un iPhone 11 Pro Max o un iPhone XS Max: una delle migliori pellicole, vendute ufficialmente anche da Apple, è in vendita a soli 2,49 euro. Si tratta della pellicola in vetro di Belkin, InvisiGlass Ultra. Ecco perché era stato tanto criticata, e perché è stata venduta anche da Apple.

Anzitutto precisiamo che si tratta della seconda revisione, rivista e corretta, del primo modello, che aveva uno spessore di appena 0,21 mm, troppo sottile e incline a danneggiarsi con il normale utilizzo. Questa nuova versione, adesso in promozione a 2,49 euro ha uno spessore di 0,29 mm, che promette di essere più resistente e, dunque, protettiva. Realizzata in vetro Accessory Glass 2 di Corning, protegge il display dell’iPhone garantendo maggiore robustezza e resistenza ai graffi rispetto al precedente modello.

Si tratta certamente di una delle migliori pellicole in circolazione, che di listino ha costi superiori a 25 euro. Il vetro alluminosilicato viene trattato con un processo di rafforzamento chimico tramite scambio ionico: InvisiGlass Ultra promette di preservare l’esperienza d’uso del display Multi-Touch dell’iPhone, offrendo quel grado di protezione che non guasta. Secondo quanto riportato nella descrizione ufficiale del prodotto, la pellicola InvisiGlass di Belkin è da tre a cinque volte più resistente ai graffi, e anche in caso di caduta è fino al 25% più resistente di normali pellicole.

Inutile girarci intorno: tanto per fare un paragone, il vetro alluminosilicato di InvisiGlass Ultra è lo stesso che viene utilizzato per i finestrini degli space shuttle.

La pellicola, ripetiamo compatibile con iPHone 11 Pro Max e XS Max, si acquista adesso su Amazon a 2,49 euro. Praticamente un regalo, considerando il 90% di sconto applicato. Anche le spese di spedizioni sono completamente gratuite. Insomma, se riuscite, fatevi la scorta.