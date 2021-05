Amazon punta in alto, vuole comprare MGM

Il passaggio dall’era della televisione a quella dello streaming si fa sentire su tutti i fronti, inclusi i trasferimenti di proprietà e diritti per singoli show, fino ad acquisizioni e fusioni per interi cataloghi e società: l’ultima in ordine di tempo è la trattativa che vede Amazon interessata all’acquisto di MGM.

I dettagli sono scarsi o nulli, per questa ragione le trattative in corso tra Amazon e MGM, seppur segnalate da testate statunitensi affidabili, potrebbero sfociare in un nulla di fatto. Nessuno però dubita dell’importanza e delle conseguenze se andasse in porto una acquisizione di questo tipo.

Metro Goldwyn Mayer possiede una delle più vaste cine-librerie del mondo con oltre 4.100 titoli, incluso il franchise James Bond, i diritti di film quali Rocky e Mad Max, oltre 10.400 episodi di serie televisive, inclusa The Handmaid’s Tale, ed ha vinto 208 premi Oscar. Nel suo catalogo troviamo numerose altre celebri saghe cinematografiche tra cui Terminator, Stargate, La Pantera Rosa, Lo Hobbit, la Famiglia Addams e molti altri ancora.

Solo l’anno scorso MGM era segnalato come obiettivo di acquisizione di interesse sia per Apple che per Netflix. Stando alle indiscrezioni allora circolate sia Apple che Netflix hanno rinunciato per il prezzo troppo elevato richiesto, questo anche dopo il ribasso a 5 miliardi di dollari, una somma ritenuta abbordabile per i colossi della tecnologia reinventati a giganti dell’intrattenimento in streaming.

Nelle stesse ore in cui emerge la trattativa in corso tra Amazon e MGM, in USA circola anche un altro piano faraonico nel settore: AT&T starebbe pensando di scorporare la divisione WarnerMedia per fonderla insieme a Discovery, per creare una nuova società meglio in grado di affrontare Netflix, Disney e simili.

