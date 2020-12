Apple potrebbe tornare in scena per l’acquisto di MGM

Apple potrebbe tornare in trattative con MGM per una possibile acquisizione dello storico colosso del cinema di Hollywood. Da anni MGM attraversa un periodo difficile ed ora sembra che sia di nuovo tornato sul mercato alla ricerca di possibili acquirenti, questa volta però a un prezzo più abbordabile rispetto al passato

Ricordiamo che le strade di Apple e MGM si sono incrociate più volte in passato: dal permesso per l’uso di HAL 9000 per lo spot del 1999, fino alle trattative più recenti per i diritti dell’ultimo film di James Bond No Time To Die. All’inizio del 2020 era emerso l’interesse sia di Apple che di Netflix per l’acquisizione MGM ma sembra che tutto sia finito in nulla di fatto per il prezzo troppo esoso richiesto.

Metro Goldwyn Mayer possiede una delle più vaste cine-librerie del mondo con oltre 4.100 titoli, incluso il franchise James Bond, i diritti di film quali Rocky e Mad Max, oltre 10.400 episodi di serie televisive inclusa The Handmaid’s Tale ed ha vinto 208 premi Oscar. Nel suo catalogo troviamo numerose altre celebri Sage cinematografiche tra cui Terminator, Stargate, La Pantera Rosa, Lo Hobbit, la Famiglia Addams e molti altri ancora.

Non sorprende che sia Apple che Netflix e altre società impegnate nei servizi di TV in streaming siano interessate all’acquisto dei diritti sul catalogo o all’intera acquisizione di MGM. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal ora Metro Goldwyn Mayer avrebbe ridotto il prezzo di cessione a 5 miliardi di dollari, somma che potrebbe risollevare gli interessi dei big hi-tech, Apple inclusa. Storicamente Apple ha sempre preferito comprare società più piccole con tecnologie innovative: l’acquisizione più importante è stata quella di Beats per 3 miliardi di dollari, così 5 miliardi di dollari per MGM non sembrano una cifra spropositata. Permetterebbe di ampliare enormenente il catalogo di film e serie di Apple TV+.

